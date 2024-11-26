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Güncel

Mehmetçik'ten Kosova'daki aile sağlık merkezlerine destek

NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü (KFOR) bünyesinde görev yapan Türk Temsil Heyet Başkanlığı, ülkenin güneyindeki Prizren şehrinde bulunan aile hekimliği merkezlerine hizmet veren çamaşırhaneyi yenileyerek tesisin malzeme donatımını yaptı.

AA26 Kasım 2024 Salı 17:34 - Güncelleme:
Mehmetçik'ten Kosova'daki aile sağlık merkezlerine destek
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Tesisin açılış törenine, Türkiye'nin Prizren Başkonsolosu Celal Doğan, Türk Temsil Heyet Başkanı Albay Zafer Sağlam, Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Kosova Temsilcisi Mehmet Nedim Aslan, Prizren Belediyesi Meclis Başkan Vekili Levent Buş'un yanı sıra belediye temsilcileri ve sağlık çalışanları katıldı.

Başkonsolos Doğan, törende yaptığı konuşmada, tesisin Prizren halkına büyük katkı sağlayacağını söyledi.

Türk askerinin dünyanın çeşitli coğrafyalarında sosyal sorumluluk projeleri üstlendiğini kaydeden Doğan, "Türk askeri yalnızca Kosova'nın savunmasına değil, Kosovalı kardeşlerimizin yaşam standartlarının üst düzeye çıkartılması ve her konuda daha güzel bir yaşama kavuşturulması için büyük çaba harcamaktadır." şeklinde konuştu.

Albay Sağlam da dost ve kardeş Kosova'da, askeri, eğitim, kültür ve sanat ile sağlık alanlarında projeler üretmeyi sürdüreceklerini belirterek, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in direktifleriyle Türk Temsil Heyet Başkanlığı olarak Kosova halkını her alanda olduğu gibi sağlık alanında da desteklemeye devam edeceğiz." dedi.

Törende söz alan belediye temsilcileri de verilen destekten dolayı Türk askeri, devleti ve halkına teşekkür etti.

Konuşmaların ardından davetliler, açılışı vesilesiyle kurdele keserek tesiste incelemelerde bulundu.

Proje kapsamında Prizren'deki 15 aile hekimliği merkezi ve 27 aile sağlık ocağına hizmet veren tesisin bakım ve onarımı yapılarak yenilendi. Ayrıca tesis endüstriyel makinelerle donatılarak tefrişatı tamamlandı.

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