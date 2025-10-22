Mehmetçik'ten Kosova'daki ilkokula teknolojik malzeme desteği

Projenin tamamlanması vesilesiyle okulda düzenlenen açılış törenine, Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı, Türkiye'nin Prizren Başkonsolosu Fatih Topçu, Kosova Türk Temsil Heyet Başkanı Piyade Albay Harun Elitaş, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Kosova Koordinatörü Fulya Aslan'ın yanı sıra ülkede görevli Türk kurumlarının temsilcileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Büyükelçi Angılı, yaptığı konuşmada, Kosova'nın Türkiye için özel bir yere sahip olduğunu söyledi.

Kosova'nın başarı ve sorunlarını Türkiye'nin başarıları ve sorunları olarak gördüklerini dile getiren Angılı, "Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş tecrübesinden bizim bildiğimiz böyle bir devletin inşası ancak güçlü ve başarılı yeni nesillerin yetiştirilmesinden yani eğitimden geçer." diye konuştu.

Albay Elitaş ise Türkiye ile Kosova arasında var olan dostluk ve kardeşlik ilişkileri çerçevesinde eğitim alanına gelecekte de katkı sunmayı sürdüreceklerini belirterek, "Eğitim toplumların geleceğidir. Bu doğrultuda öğrencilerimizin daha modern ve donanımlı ortamda eğitim alabilmesi için bu projeyi hayata geçirdik. Teknolojik malzeme ve mefruşat desteğimizin sizlere faydalı olmasını diliyoruz." dedi.

Okul müdürü Laura Kabashi ise Türk askerinin desteğiyle bir sınıfın yeni eğitim araçlarıyla donatıldığını vurgulayarak, bu desteğin öğrencilerin bilgi ve gelişim yolculuğuna katkı sağlayacağını bildirdi.

Konuşmaların ardından davetliler projenin açılış kurdelesini kesti ve sınıfı gezdi.

Türk askeri, 1999'dan bu yana Kosova'da görev yapıyor.