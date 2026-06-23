Mehmetçikten nefes kesen tatbikat! Birinci aşama başarıyla tamamlandı

Tatbikat, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Karargahı'nda gerçekleştirilen brifing ile başladı. Brifingde konuşan KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü, tatbikatın 2002'den bu yana düzenlendiğini ve kara ile deniz olmak üzere iki safhadan oluştuğunu belirtti.

Daha sonra, tatbikata ismini veren Şehit Teğmen Caner Gönyeli'nin kızı Nil Gönyeli'ye, Tümgeneral İlker Görgülü ile Sahil Güvenlik Komutanı Koramiral Ahmet Kendir tarafından "anı objesi" takdim edildi.

Doğu Akdeniz'de, KKTC hava sahası, kara suları ve ana karası üzerinde Türkiye'nin arama kurtarma bölgesi içinde yer alan uluslararası sulardaki tatbikatın kara safhası, 101 Evler bölgesinde gerçekleştirildi.

Senaryo kapsamında yapılan kara safhasında, Türkiye'den KKTC'ye gelen bir yolcu uçağı ile Beşparmak Dağları üzerinde bağlantı kesilmesinin ardından gerçekleştirilen arama-kurtarma harekatı canlandırıldı.

Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi'nin, uçağın tehlike sinyalini almasının ardından durum, Ercan Hava Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi'ne bildirildi.

Merkez tarafından bölgeye KKTC arama kurtarma ekipleri, helikopter, ambulans helikopter ve sağlık personeli sevk edildi. Arama-kurtarma çalışmalarına destek istenmesi üzerine Türkiye'den de bölgeye ekipler gönderildi.

KURTARMA SAFHASI

Tatbikat senaryosu gereği düşen uçağın yerinin uçak ve helikopterlerce tespitinin ardından arama safhası tamamlanarak kurtarma safhasına geçildi. Bu kapsamda arama kurtarma eğitimi alan personel, helikopterlerle bölgeye sevk edildi.

"Hızlı iniş" adı verilen yöntemle halat kullanarak ulaştıkları kazazedelere ilk müdahaleleri yapan ekipler, durumu ağır yaralıları helikopterlerle bölgeden tahliye etti.

Bölgenin çevre emniyetinin de alındığı arama kurtarma çalışmaları kapsamında itfaiye ekipleri uçaktaki yangına müdahale etti. Sağlık ekipleri de ambulanslarla yaralıları hastaneye ulaştırdı.

Dron tarafından yapılan alan tarama sırasında ise uçurum kenarı ile ormanlık alanda tespit edilip kurtarılan 2 yaralı, ekiplerce ambulans ve helikopterle hastaneye götürüldü.

Başarıyla tamamlanan tatbikatın kara safhasını KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile eski KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da izledi.

Tatbikata Azerbaycan, Pakistan, Libya, Gambiya, Zambiya, Ruanda, Sierra Leone ile Somali de gözlemci olarak katıldı.