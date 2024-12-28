Mehmetçikten terör örgütüne bir darbe daha! İma edildi

Kahraman Mehmetçik tarafından Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristler tarafından barınma ve saklanma maksadıyla kullanılan, çok sayıda bölümü bulunan bir mağara daha teröristlerden temizlenerek kullanılamaz hâle getirildi.

Millî Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Terör örgütünün eylem ve hareket kapasitesinin sıfırlanması için gözümüzün değmediği, ayağımızın basmadığı yer bırakılmayacak" ifadeleri yer aldı.