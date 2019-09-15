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Mehmetçik'ten teslim olan yaralı teröriste şefkat eli! İşte o anlar

Hakkari kırsalında sıcak temas sağladıkları teröristlerden birini yaralı yakalayan komandoların birkaç dakika önce kendilerine kurşun sıkan teröriste gösterdiği şefkat ve uzattığı yardım eli görüntülendi.

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Görüntülere göre komandolar, çatışma sonrası arama-tarama faaliyetleri sırasında çalılıkların arasında kadın teröristin saklandığını tespit etti.
 
Teröristin olası bir saldırısına karşı güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından terörist teslim oldu. Yaralı olduğu anlaşılan bölücü terör örgütü mensubuna ilk müdahaleyi, birkaç dakika önce teröristin kurşun sıktığı komandolar yaptı.
 
"İmkan bulduğunuz anda örgütten kaçın"
 
Yarasına müdahale edilen teröriste "korkmaması ve sakin olması" yönünde telkinler yapılırken Mehmetçik tarafından su verildi.
 
Terörist, askerlerin sorusu üzerine "Teslim olanlara Türk askerinin kötü davrandığı söyleniyordu. Bunun gerçek olmadığını gördüm" ifadesini kullandı.
 
Güvenlik güçlerinin operasyonlarının ardından bölücü terör örgütünden ayrılmaya çalışan çok sayıda gencin olduğunu belirten terörist, onlara yönelik "İmkan bulduğunuz anda kaçın" çağrısında bulundu.
 
Bölücü terör örgütüne 12 yaşında kandırılarak katıldığını, Ayn el-Arab'daki çatışmalarda YPG saflarında görev aldığını, sonrasında Gara'daki PKK kamplarına geçtiğini anlatan terörist, örgüte katılmaktan duyduğu pişmanlığı ifade etti.
 
"Yavrum" dedi gözyaşlarına boğuldu
 
Bölücü terör örgütünün yardım ve yatakçıları tarafından ailesinden koparılan teröristin anne ve babasıyla telefonda görüşmesi de sağlandı.
 
Ailesine ulaşılmasının ardından komutanın "Sizi iyi bir haber vermek için aradık. Kızınız sizinle görüşmek için can atıyor" diye seslendiği baba, "Ben de can atıyorum" ifadesiyle karşılık verdi. Kızının sesini duymasının ardından "yavrum" diyerek gözyaşlarına boğulan baba konuşmayı sürdüremezken telefonu alan anne kızıyla görüştü.
 
"Kızınız artık güvenli ellerde"
 
Konuşmanın sonunda telefonu alan komutan babaya, "Kızınız artık güvenli ellerde merak etmeyin" dedi. Evlatlarının sesini duymaktan büyük sevinç duyan aile, Mehmetçik'e teşekkür etti.
 
Kızlarının kandırılarak dağa çıkarılmasının ardından yaşadıkları acı dolu günlerin artık sona erdiğini ifade eden anne-baba, çocuklarını örgütün elinden kurtarmaya çalışan ailelerin çabalarına destek vererek, kaçırılarak terör örgütüne katılmaya zorlanan gençlere teslim olmaları çağrısında bulundu.
 

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