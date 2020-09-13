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Mehtap Balaban kimdir? Twitter nstave Instagram hesabından İslam'a saldıran Mehtap Balaban'a tepki

Şarlatanları bahane ederek İslam'a ve Müslümanlara saldıran Mehtap Balaban isimli şahsın Twitter ve Instagram hesabı üzerinden yaptığı ahlak dışı paylaşımlar tepki çekti Twitter'da #MehtapBalabanTutuklansın etiketiyle gündem olan kadın hesabının ismini değiştirerek twitlerini korumaya aldı. Peki Mehtap Balaban kimdir?

13 Eylül 2020 Pazar  12:47 - Güncelleme: 13 Eylül 2020 Pazar 12:47
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Mehtap Balaban isimli bir şahıs sosyal medya hesapları Twitter ve Instagram üzerinden İslam'a ve Müslümanlara hakaret etti. kendi İslamofobik düşüncelerine mizah süsü verip küçük bir kızı alet ederek 'taciz' ve 'şiddet' suçlamalarında bulunan Mehtap Balaban, paylaşımı nedeniyle sosyal medyada büyük tepki topladı. Peki Mehtap Balaban kimdir? İşte detaylar...

Babasıyla birlikte namaz kılan bir kız çocuğu üzerinden İslam'a hakaret eden Mehtap Balaban aldığı tepkiler sonrası hesabını dondurdu. İslam'a hakaret eden bu şahsın paylaşımı sonrası Twitter'da #MehtapBalabanTutuklansın etiketiyle 15 binin üzerinde tweet atıldı.

MEHTAP BALABAN KİMDİR?

İnsanların inançlarına hakaret etmeyi 'fikir özgürlüğü' olarak savunan Mehtap Balaban hakkında bu mesnetsiz iftiraları sonrasında Twitter’da hakkında tutuklanma talebiyle paylaşımlar yapıldı. 

İşte atılan tweetlerden bazıları:

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