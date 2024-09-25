''Mein Schiff 5'' Marmaris'e yanaştı

Malta bayraklı kruvaziyer "Mein Schiff 5", Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi.

Rodos Adası'nın ardından rotasını Marmaris'e çeviren kruvaziyer, Marmaris Limanı'nın büyük iskelesine yanaştırıldı.

Gemide, çoğu Alman 2 bin 490 yolcu ve 921 personelin bulunduğu belirtildi.

Gümrük işlemlerinin ardından gemiden ayrılan turistler, Marmaris Çarşısı, Kaleiçi ile Yat Limanı'nı gezdi, tarihi ve turistik yerleri ziyaret etti.

Bazı turistler bisikletle şehir turu yaparken bazıları da Dalyan turuna katıldı.

Geminin, akşam saatlerinde Santorini Adası'na hareket edeceği öğrenildi.