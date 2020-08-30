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Meis Adası karşısında, teknelerle 30 Ağustos kutlaması

Antalya'nın Kaş ilçesindeki bir grup tekneci, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı Yunanistan'ın Meis Adası önünde daireler çizip, siren çalarak, kutladı.

DHA30 Ağustos 2020 Pazar 14:02 - Güncelleme: 30 Ağustos 2020 Pazar 14:02
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Kaş'ta sosyal medya üzerinden haberleşen bir grup tekneci, Zafer Bayramı'nı kutlamak için etkinlik düzenledi. Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle donatılan 37 tekne, Kaş Setur Marina'dan çıkış yaptı. Kaş önlerinde saygı geçişi yapan tekneciler, burada çember oluşturup, bir süre dönerek, kutlama yaptı. Daha sonra teknelerde, Kaş önlerinde, Yunanistan'ın Meis Adası'nın tam karşısında etkinliklere devam edildi. Tekneciler, hoparlörlerden marşlar çalıp, sirenlerle kutlamalarını sürdürdü. Tekneci grup ardından da Meis Adası karşısındaki Beş Adalar'a doğru yol aldı.

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