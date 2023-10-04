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Meis Adası'nda kaza geçiren 3 yaşındaki çocuk tekneyle antalya'ya getirilerek tedavi ediliyor

Meis Adası'nda kolunun asansöre sıkışması sonucu yaralanan 3 yaşındaki kız çocuğun, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tedavisi sürüyor.

AA4 Ekim 2023 Çarşamba 16:32 - Güncelleme:
Meis Adası'nda kaza geçiren 3 yaşındaki çocuk tekneyle antalya'ya getirilerek tedavi ediliyor
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Meis Adası'nda kolunun asansöre sıkışması sonucu yaralanan 3 yaşındaki kız çocuğun, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tedavisi sürüyor.

Kaş ilçesine yaklaşık 8 kilometre mesafede bulunan Meis Adası'nda kolu, babasının işlettiği dükkanın yük asansörüne sıkışarak yaralanan Valentina Kavvidas, tekneyle Antalya'ya getirilerek Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim ile Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı ekibi, Kavvidas'ın kolunun ampute edilmemesi için başarılı operasyon gerçekleştirdi.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, çocuğun hastanelerine sevk edilmesinin, Türk bilimine güvenin somut göstergesi olduğunu söyledi.

Normalde çocuğun Meis'ten Rodos'a oradan Yunanistan'a gidecekken ailenin tercihlerini Türkiye'den yana kullandığını aktaran Özkan, şunları kaydetti:

"Acil servisten giriş yapıyorlar. Çocuğun küçük olması ve kolun asansöre sıkışması ciddi bir travma. Kolu asansöre kaptırınca genelde ya kol kopuyor ya da uzun dönemde bazı riskleri olabiliyor. Basınca bağlı damarları sıkışır ve daha sonra kesmek durumunda kalırız. Çocuk hemen acil ameliyata alındı, kolunun kesilmesi önlenmiş oldu. Damarları rahatlattık, tendonlar dikildi. Servisimizde birkaç ameliyatı daha olacak. Kolu kurtulmuş durumda. Çocuk konuşabiliyor, yemeğini yiyebiliyor. Bizi en çok mutlu eden şey, bilimin her şeyin üstünde olduğudur. Türkiye'ye güvenleri ciddi gurur kaynağı."

Özkan, çocuğun ilk ameliyatının iki saat sürdüğünü, bundan sonra başka ameliyatların da yapılacağını belirterek, tedavinin bir ay süreceğini vurguladı.

Çocuğun koluna tüm fonksiyonlarını kazandırabilmek için tedaviye devam edeceklerini bildiren Özkan, "Meis'ten geldiğini öğrenince şaşırdım. Başta burada turistin kaza geçirdiğini düşünmüştüm. Helikopterle herhangi bir yere gidebilirdi ama Akdeniz Üniversitesini tercih etmeleri bizim için onur verici. Türk tıbbının dünyadaki imajı açısından güzel somut örnekler." diye konuştu.

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