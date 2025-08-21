İSTANBUL 31°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Ağustos 2025 Perşembe / 27 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,9413
  • EURO
    47,7322
  • ALTIN
    4396.02
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Mekan bastı haraç istedi! Ezel'in 'Ramiz Dayı'sı fena dağıttı
Güncel

Mekan bastı haraç istedi! Ezel'in 'Ramiz Dayı'sı fena dağıttı

Fenomen Ezel dizisinde Ramiz Dayı karakterinin gençliğini canlandırmasıyla hafızalara kazınan oyuncu Ufuk Bayraktar bir restorandan haraç istediği ve kavgaya karıştığı iddiasıyla gözaltına alındı. Oyuncunun restoran sahibinden haraç istediği anlar cep telefonu kamerası ile kayıt altına alınırken, Bayraktar ile arkadaşı Volkan A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA21 Ağustos 2025 Perşembe 15:14 - Güncelleme:
Mekan bastı haraç istedi! Ezel'in 'Ramiz Dayı'sı fena dağıttı
ABONE OL

Kılıçali Paşa Mahallesi'nde dün öğlen saatlerinde oyuncu Ufuk Bayraktar (44) ve arkadaşı Volkan A. (31) ile gittikleri restoranın sahibi A.P. (40) arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı.

Kavga sırasında iş yeri sahibi A.P, Bayraktar ve arkadaşı tarafından darbedildi.

İhbar üzerine olay yerine yönlendirilen polis ekiplerince gözaltına alınan Bayraktar ve Volkan A. emniyete götürüldü.

İşletme sahibi A.P'nin emniyetteki ifadesinde, 8 Temmuz'da da aynı olayın yaşandığını, herhangi bir şikayette bulunmadıklarını, şüphelilerin baskı kurarak kendilerinden haksız menfaat sağlamaya çalıştığını söylediği öğrenildi.

Emniyette işlemleri tamamlanan Bayraktar ve Volkan A, "yağma", "kasten yaralama", "tehdit ve hakaret" suçlarından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Şüpheliler çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğinde, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, restoranda yaşanan kavga anı cep telefonu ve güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, Bayraktar'ın bir süre eliyle işaret ederek tartıştığı iş yeri sahibinin üzerine yürüdüğü, ardından da kavga ettikleri anlar yer alıyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Göç yolunda nefes molası! Leyleklerden Sultangazi'de kartpostallık durak

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.