22°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7546
  • 6,3771
  • 275.827
  • 100525
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Mekanik 2 Suikast konusu ne? Mekanik 2 Suikast oyuncuları kimler?

Bu akşam Kanal D ekranlarında izleyici ile buluşacak olan Mekanik 2 Suikast filmi hakkında internet araştırmaları gerçekleştiriyor. 2016 yılı yapımı olan Mekanik 2 Suikast filminin yönetmen koltuğunda Dennis Gansel oturuyor. Aksiyon dolu filmde izleyenlerin de yakından tanıdığım oyuncular yer alıyor. Başrollerinde Jason Statham, Jessica Alba, Tommy Lee Jones, Michelle Yoah'ın olduğu Mekanik 2 Suikast filmi hakkında tüm merak edilenlere haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar..

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Mekanik 2 Suikast konusu ne? Mekanik 2 Suikast oyuncuları kimler? gibi soruların yanıtları tüm televizyon takipçileri tarafından merak ediliyor. Başrollerinde Jason Statham, Jessica Alba, Tommy Lee Jones, Michelle Yoah'ın olduğu Mekanik 2 Suikast filmi bu akşam saat 20:00'da Kanal D ekranlarında TV izleyicileri ile buluşuyor. Mekanik 2 Suikast hakkında merak edilenlerin tümün sizler için derledik. İşte tüm merak edilenler... 
 
 
MEKANİK 2 SUİKAST KONUSU NE? 
Arthur Bishop, suikastçilik işini bırakmaya karar vermiştir. Ancak sevgilisi Gina çok güçlü ve tehlikeli bir adam tarafından kaçırılınca, onun hayatını kurtarabilmek için yeniden eski işine dönmek zorunda kalacaktır. Görevi, dünyanın 3 farklı yerindeki birbirinden zor suikastleri gerçekleştirmek ve onlara kaza süsü vermektir.
 

 
MEKANİK 2 SUİKAST OYUNCULARI KİMLER? 
Mekanik 2 Suikast filminin oyuncu kadrosunda; Jason Statham, Jessica Alba, Tommy Lee Jones, Michelle Yoah gibi isimler yer alıyor. 

S-400´e karşı S-125! Hadefi tam isabet vurdu

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Hamile kadına dehşeti yaşatmışlardı... Mahkemeden o talebe ret

Hamile kadına dehşeti yaşatmışlardı... Mahkemeden o talebe ret

Rusya ile ikinci ortak kara devriyesi

Rusya ile ikinci ortak kara devriyesi

Emre Belözoğlu maç sonu takıma patladı

Emre Belözoğlu maç sonu takıma patladı

Bakan Koca'dan 'ıspanak zehirlenmesi' açıklaması

Bakan Koca'dan 'ıspanak zehirlenmesi' açıklaması

Beşiktaş'ta dehşet saçan şoförden akılalmaz itiraf! Olaydan bir gece önce...

Beşiktaş'ta dehşet saçan şoförden akılalmaz itiraf! Olaydan bir gece önce...

Evrenin en göz alıcı fotoğrafları

Evrenin en göz alıcı fotoğrafları

Erik çekirdeği davasında karar çıktı

Erik çekirdeği davasında karar çıktı

Süslü mezar şüphelendirdi, gerçek 22 yıl sonra ortaya çıktı

Süslü mezar şüphelendirdi, gerçek 22 yıl sonra ortaya çıktı
 

POPÜLER HABERLER

´Bizi aldatamazlar´ dedi, açıkladı: Hala güvenli bölgede olduklarını biliyoruz

´Bizi aldatamazlar´ dedi, açıkladı: Hala güvenli bölgede olduklarını biliyoruz

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Dünyanın en güzel buzul manzaraları

Dünyanın en güzel buzul manzaraları

NBA'de bir maçta en çok sayı atan Türk yıldızlar

NBA'de bir maçta en çok sayı atan Türk yıldızlar

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA