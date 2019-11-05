Mekanik 2 Suikast konusu ne? Mekanik 2 Suikast oyuncuları kimler?
Bu akşam Kanal D ekranlarında izleyici ile buluşacak olan Mekanik 2 Suikast filmi hakkında internet araştırmaları gerçekleştiriyor. 2016 yılı yapımı olan Mekanik 2 Suikast filminin yönetmen koltuğunda Dennis Gansel oturuyor. Aksiyon dolu filmde izleyenlerin de yakından tanıdığım oyuncular yer alıyor. Başrollerinde Jason Statham, Jessica Alba, Tommy Lee Jones, Michelle Yoah'ın olduğu Mekanik 2 Suikast filmi hakkında tüm merak edilenlere haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar..
Mekanik 2 Suikast konusu ne? Mekanik 2 Suikast oyuncuları kimler? gibi soruların yanıtları tüm televizyon takipçileri tarafından merak ediliyor. Başrollerinde Jason Statham, Jessica Alba, Tommy Lee Jones, Michelle Yoah'ın olduğu Mekanik 2 Suikast filmi bu akşam saat 20:00'da Kanal D ekranlarında TV izleyicileri ile buluşuyor. Mekanik 2 Suikast hakkında merak edilenlerin tümün sizler için derledik. İşte tüm merak edilenler...
MEKANİK 2 SUİKAST KONUSU NE?
Arthur Bishop, suikastçilik işini bırakmaya karar vermiştir. Ancak sevgilisi Gina çok güçlü ve tehlikeli bir adam tarafından kaçırılınca, onun hayatını kurtarabilmek için yeniden eski işine dönmek zorunda kalacaktır. Görevi, dünyanın 3 farklı yerindeki birbirinden zor suikastleri gerçekleştirmek ve onlara kaza süsü vermektir.
MEKANİK 2 SUİKAST OYUNCULARI KİMLER?
Mekanik 2 Suikast filminin oyuncu kadrosunda; Jason Statham, Jessica Alba, Tommy Lee Jones, Michelle Yoah gibi isimler yer alıyor.
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