Mekanik 2 Suikast konusu ne? Mekanik 2 Suikast oyuncuları kimler? gibi soruların yanıtları tüm televizyon takipçileri tarafından merak ediliyor. Başrollerinde Jason Statham, Jessica Alba, Tommy Lee Jones, Michelle Yoah'ın olduğu Mekanik 2 Suikast filmi bu akşam saat 20:00'da Kanal D ekranlarında TV izleyicileri ile buluşuyor. Mekanik 2 Suikast hakkında merak edilenlerin tümün sizler için derledik. İşte tüm merak edilenler...

MEKANİK 2 SUİKAST KONUSU NE?

Arthur Bishop, suikastçilik işini bırakmaya karar vermiştir. Ancak sevgilisi Gina çok güçlü ve tehlikeli bir adam tarafından kaçırılınca, onun hayatını kurtarabilmek için yeniden eski işine dönmek zorunda kalacaktır. Görevi, dünyanın 3 farklı yerindeki birbirinden zor suikastleri gerçekleştirmek ve onlara kaza süsü vermektir.

MEKANİK 2 SUİKAST OYUNCULARI KİMLER?

Mekanik 2 Suikast filminin oyuncu kadrosunda; Jason Statham, Jessica Alba, Tommy Lee Jones, Michelle Yoah gibi isimler yer alıyor.