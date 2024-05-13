''Mekke Yolu'' projesinin açılışı Esenboğa Havalimanı'nda yapıldı

Hacı adaylarının Suudi Arabistan'a girebilmek için gerekli prosedürleri Esenboğa Havalimanı'nda yapmasını sağlayacak "Mekke Yolu" projesinin açılış programına Ankara Valisi Vasip Şahin, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Hilmi Karslı, Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı Hac ve Umre Pasaport İşleri Genel Müdürü Mansour Alotaibi, Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisi Fahad bin Assaad Abu Al-Nasr ve Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan katıldı.

Proje kapsamında hacı adaylarının Suudi Arabistan'a gitmeden önce Esenboğa Havalimanı'nda kendilerine ayrılan özel alanda bütün işlemlerini halledebilmesi sağlanıyor. Esenboğa Havalimanı'nda kurulan sistem sayesinde hacı adayları, Suudi Arabistan'da havalimanlarında herhangi bir işleme tabi tutulmadan otellerine gidebilecek.

Ankara Valisi Şahin, Suudi Arabistan'ın Türk hacı adaylarına sundukları için teşekkür ederek, Hac zamanı Suudi Arabistan'daki havalimanlarında tüm dünyadan Müslümanların gelmesi nedeniyle ciddi bir yoğunluk olduğuna işaret etti.

Şahin, insanların havalimanlarında uzun süre beklediklerini belirterek "Hem orada bekleyenler hem de orada çalışan görevliler için zorluk ve stres konusuydu. Burada bu hizmetin veriliyor olması, hem bizim hacılarımız rahat edecek hem de sizin için havaalanındaki yoğunluk azalmış olacak." dedi.

Vali Şahin, proje kapsamında çalışan görevliler ile Büyükelçi Abu Al-Nasr'a çalışmaları ve koordinasyonu için teşekkür etti.

Alotaibi de Mekke Yolu sayesinde bir hac kafilesinin tüm işlemlerinin 25 dakikada tamamlanabileceğini kaydederek proje kapsamında çalışanların hac döneminin sonuna kadar Ankara'da kalacağını ifade etti.

Gerekli tüm işlemlerinin Esenboğa Havalimanı'nda tamamlanacağı aktaran Alotaibi, Türkiye'ye gelerek hacı adaylarına bu hizmeti vermekten onur duyduklarını ve işbirliklerinden dolayı tüm Türk yetkililerine teşekkür ettiklerini söyledi.

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Karslı da proje dolayısıyla Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı yetkililerine teşekkür ederek, bunun hacılar için önemli bir kolaylık olduğunu ifade etti.

Karslı, artık Suudi Arabistan'daki havaalanlarında hacıların işlemler dolayısıyla beklemeyeceklerini, bagajların da Esenboğa Havalimanı'ndan teslim alınarak doğrudan Suudi Arabistan'da konaklanan otele götürüleceğini anlattı.

Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı, Hac Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı yetkililerine ve Büyükelçi Abu Al-Nasr'a müteşekkir olduklarını aktaran Karslı, "Hacılarımızın yaş ortalaması da bir dezavantaj oluşturuyor. Bu bakımdan büyük bir kolaylık olmuştur. Artık hacca gidenler buradan girişi yapacaklar direkt konaklayacakları otele yerleştirileceklerdir." ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Abu Al-Nasr da bu projenin hacılara yönelik büyük bir hizmet olduğunu belirterek, geçen yıl İstanbul'da başlatılan uygulamanın Ankara'nın dahil edilmesiyle genişletildiğini söyledi.

Abu Al-Nasr, bütün gümrük, çanta ve pasaport işlemlerinin hepsinin Esenboğa Havalimanı'nda yapılacağını ve bu sayede hacılara kolaylık sağlanacağını dile getirdi.

Bu girişimin Türkiye'deki ikinci yılı olduğuna işaret eden Abu Al-Nasr, "Bu girişim, yaşam sistemini dönüştüren ve hacıların konforu için çalışan vizyon girişimlerinden biridir. Bu girişim sayesinde hacı, kalkış havalimanından pasaport damgalama, gümrük işlemleri, tıbbi prosedürler gibi tüm seyahat prosedürlerini tamamlayarak Suudi Arabistan'a bir iç hat uçuşu gibi varabiliyor. Hatta otele vardığında bagajını teslim alabiliyor. Bu, hacıların konforu açısından büyük bir sıçramadır." diye konuştu.

- MEKKE YOLU PROJESİ



Suudi Arabistan'ın 2018'de hacı adaylarının kutsal topraklara yolculuğunu kolaylaştırmak amacıyla Malezya ve Endonezya'dan başlattığı "Mekke Yolu" projesi, sonraki yıllarda Pakistan, Fas ve Bangladeş'te uygulanmaya başlanmıştı.

Proje, 30 Mayıs 2023'te Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın katıldığı bir törenle İstanbul Havalimanı'nda da hayata geçirilmişti.