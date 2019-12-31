Mekke’nin Fethi kaçıncı yıldönümü? Mekke’nin Fethi kutlama mesajları haberimizde!

31.12.2019 12:59 - Güncelleme: 31.12.2019 12:59

Mekke’nin Fethi kaçıncı yıldönümü? sorusunun yanıtı bugünün en çok araştırılan başlıkları arasında yer alıyor. Mekke’nin Fethi kutlama mesajları haberimizde yer alıyor. Mekke'nin Fethi, 11 Ocak 630 (Hicrî: 20 Ramazan 8) tarihinde Müslümanların, Kureyşliler'in elindeki Mekke'yi fethi olayıdır. Ülkemizde son yıllarda Mekke’nin fetih tarihi 10 gün önceye çekilerek Miladi 31 Aralık/ 1 Ocak’ta kutlanmaya başlandı. Mekke’nin Fethi hakkında merak edilenlerin tümünü sizler için derledik. İşte tüm merak edilenler..





MEKKE’NİN FETHİ KAÇINCI YILDÖNÜMÜ?

Mekke'nin Fethi, 11 Ocak 630 (Hicrî: 20 Ramazan 8) tarihinde Müslümanlar'ın, Kureyşliler'in elindeki Mekke'yi fethi olayı. Mekke’nin Fethi'nin 2019 yılı itibariyle 1389. Yıldönümü, 2020 yılı itibariyle 1390. Yıldönümü kutlanıyor.





MEKKE’NİN FETHİ KUTLAMA MESAJLARI HABERİMİZDE!

Ümmeti Muhammed'in Şerefli günün Yıldönümü!





Ümmeti Muhammed'in bu mübarek günü anması ve hayirlara vesile olmasi dileği ile..





Ey Müslüman, bu Fetih En Şerefli Liderin Fethi!





Ey Müslüman, sana verilen bu Şâni onurla taşı, taşı ki neslin tükenmesin!





İslam için çekilen hiçbir sıkıntının boşa gitmediğini ve rabbimizin bunun karşılığında Mekke'nin Fethini müyesser kıldığı gerçeği kılavuzumuz olsun. Tüm İslam aleminin fetih yıl dönümünü de kutluyorum.





31 Aralık Mekke'nin Fethinin Mübarek olmasını Cenab-ı Allah'tan diler, Yeni yılın ise kendi inancımıza göre karşılanmasını temenni ederim.





MEKKE’NİN FETHİ

Hz. Muhammed (a.s.) 11 Ocak 630’da (Hicri 8, Ramazan 20) ordusunu 4 kola ayırdı ve ordusuna şu emri verdi:





“Size karşı konulmadıkça, size saldırılmadıkça, hiç kimseyle çarpışmaya girmeyeceksiniz, hiç kimseyi öldürmeyeceksiniz.”





Hz. Muhammed (a.s.) hareket emri verdi ve Fetih Suresi’ni okuyarak Mekke’ye girdi. 3 kol herhangi bir direnişle karşılaşmazken Halid bin Velid’in komutasındaki 4. kol, İkrime bin Ebu Cehil önderliğindeki küçük bir saldırıyı geri püskürttü.





Hz. Muhammed (a.s.), Mekke’ye girer girmez genel af ilan edildiğini bildirdi ve Ebu Süfyan’a bildirdiği şekilde, kimseye dokunulmayacağını ilan etti. Ardından içerisinde 360 put bulunan Kâbe’ye yöneldi. İsra Suresi’nin 81. âyetini okuyarak putları birer birer devirdi. Daha sonra da beraberindeki Müslümanlarla Kâbe’yi tavaf etti.





MEKKE’NİN FETHİNİN SONUÇLARI

Fetihten hemen sonra Hz. Muhammed (a.s.), Kâbe’de ilk hutbesini verdi. Müslümanların karşısındaki en büyük güç ortadan kalktı. Mekke’nin fethi İslam Devleti’ne büyük itibar kazandırdı. Arap Yarımadası’nda İslam hızla yayılma imkânı buldu.





Medîneli Müslümanlarla Mekkeli müşrikler arasında yapılan Hudeybiye Muâhedesi’ne göre sulhun müddeti on yıl idi. Ancak müşrikler, her geçen gün İslâm’ın bütün Arabistan’a yayılmasından rahatsız oluyorlardı. Bunun içindir ki, yavaş yavaş sulh maddelerini ihlâl etmeye başladılar. Zaman geçtikçe de sulh maddelerine karşı saygısızlık ve cür’etlerini iyice artırdılar.