İSTANBUL 11°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,7027
  • EURO
    7,2424
  • ALTIN
    347.704
  • BIST100
    89335.9
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Melike öğretmen evdeki yemek masasını ders tahtasına çevirdi
Güncel

Melike öğretmen evdeki yemek masasını ders tahtasına çevirdi

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi Cumhuriyet Ortaokulu Türkçe öğretmeni Melike Büyük Dinçer, koronavirüs tedbirleri kapsamında online eğitime geçilmesinin ardından, evindeki yemek masasını okul tahtası olarak kullanarak ders anlattı.

DHA03 Nisan 2020 Cuma 11:57 - Güncelleme: 03 Nisan 2020 Cuma 11:57
ABONE OL

Çerkezköy Cumhuriyet Ortaokulu'nda Türkçe öğretmeni olarak görev yapan Melike Büyük Dinçer evindeki yemek masasını okul tahtasına çevirip, öğrencilerine internet üzerinden eğitim vermeye başladı. 15 yıllık öğretmenin, yemek masasını okul tahtasına çevirip eğitim yaparken oğlu tarafından çekilen fotoğrafı, sosyal medyada çok sayıda beğeni aldı.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop da bu süreçte kısıtlı imkanlarla evinde internet üzerinden öğrencilere ders anlatan Dinçer'in fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Şentop, "Tekirdağ/Çerkezköy Cumhuriyet Ortaokulu Türkçe Öğretmenimiz Melike Büyük Dinçer, evinde masayı tahta olarak kullanıp öğrencilerine gönüllü uzaktan ders veriyor. Melike Öğretmenin şahsında fedakar öğretmenlerimizi canı gönülden tebrik ediyorum" yorumunda bulundu.

En genç sakini 53 yaşında olan mahallede sessizlik hakim

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Elektrik ve doğal gaz faturalarıyla ilgili flaş karar
Elektrik ve doğal gaz faturalarıyla ilgili flaş karar

Elektrik ve doğal gaz faturalarıyla ilgili flaş karar

Koronavirüs onlara da ulaştı! 'Soykırım olabilir'
Koronavirüs onlara da ulaştı! 'Soykırım olabilir'

Koronavirüs onlara da ulaştı! 'Soykırım olabilir'

Hava saldırısında öldürüldüler
Hava saldırısında öldürüldüler

Hava saldırısında öldürüldüler

İnsanlık dışı öneri: Afrika'da deneyelim! Tepkiler çığ gibi
İnsanlık dışı öneri: Afrika'da deneyelim! Tepkiler çığ gibi

İnsanlık dışı öneri: Afrika'da deneyelim! Tepkiler çığ gibi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.