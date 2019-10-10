Melike Özmen, 12 yıllık evli şu anda hayatının en kötü günlerini yaşadığını anlatıyor. Tüm Müge Anlı takipçileri Melike Özmen olayı nedir? Müge Anlı Melike Özmen son durum ne? gibi soruların yanıtlarını araştırıyorlar. Melike Özmen, 6 aylık ömrü kaldığı söylenen eşine hiç düşünmeden yıllar önce karaciğerini vermiş. Karaciğer nakli yapılan eş de iyileşir iyileşmez Özmen'i aldatmış. Aldatan eş bir gün Melike Özmen'in karşısına çıkıp onu sevmediğini ve evden gitmesi gerektiğini söylemiş. Yani evli olduğu, karaciğerini aldığı eşini evden kovmuş. Evden ayrılmak zorunda kalan Melike Özmen'in ardından aldatan eş hamile sevgilisiyle hiçbir şey olmamış gibi o evde yaşamaya başlamış. Boşanması için eski eşi ve sevgilisi tarafından tehdit edilen Melike Özmen de şimdi karaciğerini geri istiyor. İşte tüm detaylar...

MELİKE ÖZMEN OLAYI NEDİR?

Melike Özmen, 12 yıllık evli şu anda hayatının en kötü günlerini yaşıyor.

Melike Özmen, 6 aylık ömrü kaldığı söylenen eşine hiç düşünmeden yıllar önce karaciğerini vermiş. Karaciğer nakli yapılan eş de iyileşir iyileşmez Özmen'i aldatmış.

Melike Özmen'in eşi iyileştikten sonra bir işe girmiş ve iddiaya göre burada biriyle sevgili olmuş.

Aldatan eş bir gün Melike Özmen'in karşısına çıkıp onu sevmediğini ve evden gitmesi gerektiğini söylemiş. Yani evli olduğu, karaciğerini aldığı eşini evden kovmuş.

Evden ayrılmak zorunda kalan Melike Özmen'in ardından aldatan eş hamile sevgilisiyle hiçbir şey olmamış gibi o evde yaşamaya başlamış.

Sadece hikaye bununla da sınırlı değil. Aldatan eş sevgilisinden üçüncü çocuğunu bekliyormuş. Boşanması için eski eşi ve sevgilisi tarafından tehdit edilen Melike Özmen de şimdi karaciğerini geri istiyor.