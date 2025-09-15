İSTANBUL 26°C / 18°C
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  Melikgazi'de 1,5 ton mühürsüz ve uygunsuz et imha edildi
Güncel

Melikgazi'de 1,5 ton mühürsüz ve uygunsuz et imha edildi

Tarım ve Orman Bakanlığı, Kayseri'nin Melikgazi ilçesindeki gıda denetimlerinde yaklaşık 1,5 ton mühürsüz ve uygunsuz etin tespit edilerek imha edildiğini bildirdi.

15 Eylül 2025 Pazartesi 11:45
Melikgazi'de 1,5 ton mühürsüz ve uygunsuz et imha edildi
Bakanlığın, NSosyal hesabından yapılan paylaşımda konuya ilişkin bilgi verildi.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde ekiplerce gıda denetimleri yapıldığı aktarılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Denetimler sonucunda, bir ahırın içindeki soğuk hava deposunda yaklaşık 1,5 ton mühürsüz ve uygunsuz et tespit edilerek imha edilmiştir. Halk sağlığını tehdit eden bu durumla ilgili işletmeye idari para cezası uygulanmış, ayrıca adli işlem başlatılarak savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştur. Vatandaşlarımızın sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişimini teminat altına almak adına denetimlerimiz, sıfır tolerans ilkesiyle aralıksız devam etmektedir."

