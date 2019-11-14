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Meltem Miraloğlu nereli, kaç yaşında? Meltem Miraloğlu kimdir?

Meltem Miraloğlu nereli, kaç yaşında? Meltem Miraloğlu kimdir? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. Daha önce Hayat Devam ediyor isimli dizide çocuk gelin rolü ile tanınan Meltem Miraloğlu hakkında internet araştırmaları gerçekleştiriliyor. 13 Ocak 1987'de Diyarbakır'da doğan Meltem Miralooğlu, 2 yaşında iken geçim zorlukları sebebi ile ailesiyle beraber İstanbul'a taşınmıştır. Meltem Miraloğlu hakkında tüm merak edilenlere haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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Meltem Miraloğlu nereli, kaç yaşında? Meltem Miraloğlu kimdir? sorularının yanıtları merak ediliyor. Daha önce Hayat Devam ediyor isimli dizide çocuk gelin rolü ile tanınan Meltem Miraloğlu ABD'de 80 yaşındaki Amerikalı ile evlendi. Çocukluğundan beri oyunculuğa ilgili olduğunu ifade edilen Miraloğlu, Müjdat Gezen Güzel Sanatlar Akademisi'nden mezun olmuştur. Meltem Miraloğlu'na dair merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.
 
MELTEM MİRALOĞLU KİMDİR? 
Oyuncu, 13 Ocak 1987'de Diyarbakır'da doğan Meltem Miralooğlu, 2 yaşında iken geçim zorlukları sebebiyle ailesiyle beraber İstanbul'a taşınmıştır. 
 

 
Çocukluğundan beri oyunculuğa ilgili olduğunu ifade edilen Miraloğlu, Müjdat Gezen Güzel Sanatlar Akademisi'nden mezun olmuştur. İlk olarak "Hayatı Çalınan Çocuklar Sosyal Sorumluluk Projesi" reklam filminde oynamıştır. Daha sonra ise Hayat Devam Ediyor adlı dizide oynamıştır. 

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