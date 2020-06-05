Meltem Taylan Aydın kimdir? İşte Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına atanan Meltem Taylan Aydın'ın biyografisi

05 Haziran 2020 Cuma 16:28 - Güncelleme: 05 Haziran 2020 Cuma 16:28

Meltem Taylan Aydın, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına atandı. Meltem Taylan Aydın'ın Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı atanma haberinin gündeme gelmesiyle birlikte biyografisi araştırılmaya başlandı. Meltem Taylan Aydın, daha önce Halkbank’ta Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapıyordu. Peki Meltem Taylan Aydın kimdir? İşte yeni İşte Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Meltem Taylan Aydın hakkında merak edilenler.

MELTEM TAYLAN AYDIN KİMDİR?

Meltem Taylan Aydın, 1973 yılında Ankara'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun oldu. 2008 yılında Başbakanlık Müşavirliğine atanan Meltem Taylan Aydın, lisansüstü çalışmalarını ekonomi alanında gelişmekte olan ülkelerde makroekonomik performans analizi ve davranışsal ekonomi konularında yaptı ve 2014 yılında Harvard Üniversitesi Yükselen Liderler programına kabul edildi.

Harvard Extension School'da İşletme yüksek lisans programına devam etmektedir. Halen Cumhurbaşkanı Danışmanı ve 16 Ekim 2018'den bu yana Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi olan Meltem Taylan Aydın 8 Haziran 2017 tarihinden itibaren de Türkiye Halk Bankası AŞ'de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.