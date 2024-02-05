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Memecik zeytinyağı tescillendi

Aydın memecik zeytinyağı, AB'den coğrafi işaret tescili aldı.

AA5 Şubat 2024 Pazartesi 11:01 - Güncelleme:
Memecik zeytinyağı tescillendi
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Aydın memecik zeytinyağının Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili aldığını bildirdi.

Hisarcıklıoğlu, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

AB'den coğrafi işaret tescili alan 20'nci ürünün memecik zeytinyağı olduğuna dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Ülkemize hayırlı olsun. Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur'u, Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu'nu, Meclis üyeleri ve tüm çalışma arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. AB süreci devam eden 45 coğrafi işaret ve 5 geleneksel ürün adı ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor."

  • Aydın zeytinyağı
  • AB coğrafi işaret
  • Memeçik zeytinyağı

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