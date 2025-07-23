CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in davetiyle 24 Haziran'da eski partisine dönen Muharrem İnce, Memleket Partisi'ne emek verenleri adeta yüzüstü bıraktı. Memleket Partisi, dün toplanan 2'nci Olağanüstü Kurultayı'nda oy çokluğuyla alınan kararla kapatıldı.

Memleket Partisinden yapılan yazılı açıklaya göre, partini açıklamaya göre kurultayda, 277 delege oy kullanırken, 220 delege "kapatılsın", 55 delege "kapatılmasın" oyu verdi, 2 oy ise geçersiz sayıldı. Ancak partinin kapatılmasına karşı olan isimler, kurultay öncesinde usulsüzlükler yaşandığını öne sürdü.

İddiaya göre 1 haftadır delege listeleriyle ilgili sorunlar yaşanırken, kapatılma kararına karşı çıkan delegeler, "Listede isminiz yok" denilerek salona alınmadı. İnce'den sonra görevi devralan Genel Başkan Vekili Asuman Ali Güven, Mahir Bakan, Ergin Bircan ve Mevlüt Dudu gibi isimlerin partinin kapanmasını istediğini belirten muhalif delegeler, bu isimlerin CHP'ye dönmek için her şeyi yaptığını belirtiyor.

ENTERESAN BİR SÜREÇ İŞLETİLDİ

Yeni Şafak'ın haberine göre, Kurultayın ilk günü yeterli çoğunluğun sağlanamadığını belirten Memleket Partisi Parti Meclisi (PM) Üyesi Ergin Öztekin, "Haftalardır anlattığımız usulsüzlüklerin hepsi yaşandı. Listelerde ismi olmayan arkadaşlarımız oldu. Kurultay 2'nci güne kaldı. Partinin kapatılmasını istemeyen delegelerin isimleri listede yer almadı. Kırklareli İl Başkanı Aslı Eligüzel, mühürlü onaylı mazbatasıyla geldiği halde kurultaya alınmadı. Partinin kapatılması yönünde oy verecek olanların isimleri el yazısıyla listeye eklenip oy kullanmaları sağlandı. Enteresan bir süreç işletildi ama en azından kapatılma süreci hukuka uygun yapılsaydı" dedi. Ankara 5'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'ne yürütmenin durdurulması ve ihtiyati tedbir konulması için dava açtıkları bilgisini veren Öztekin, hukuki açıdan sürecin takipçisi olacaklarını vurguladı.

KAPTI KAÇTI KURULTAYI

Bilecik İl Başkanı Hüseyin Korkman, "Senelerdir kurultaylara gider gelirim, böyle bir kurultay görmedim. 'Kapatma kurultayı' dediler, böyle bir kurultayı nasıl planladılar, bilmiyorum. Herhalde kaptı kaçtı kurultayı. Bir yerden emir aldıklarını düşünüyorum. Onlar 'Emir almadık' diyeceklerdir muhakkak. Muharrem İnce bir karar aldın ve gittin, gönlünde yatan aslana ulaştın. Bırak yani, niçin partiyi kapatıyorsun. Bunu anlamakta zorlanıyorum" dedi. İnce'nin ayrılışının şık olmadığını da ifade eden Korkman, "'Ben gidiyorum' dedi, bizi küçümsedi, kendi malıymış gibi davrandı" diye konuştu.

BU UTANÇLA PARTİ KAPATILAMAZ

Uzun yıllar İnce'yle birlikte çalışan Bora Bingöl ise İnce'nin CHP'ye geçmesinin ardından Özgür Özel'in "Memleket Partisi kapatılacak" şeklindeki sözlerini "hadsiz bir çıkış" olarak değerlendirdi.

Bingöl, "Gece gündüz çalışan insanların ortada bırakılmasına tepkiliyiz. Bizimle hayal kurmuş memleketimizin insanlarını ortada bırakmanın utancını yaşıyoruz" ifadelerini kullandı. İnsanların parasız pulsuz büyük emek harcadığını, zor şartlar altında mücadele verdiğini kaydeden Bingöl şunları söyledi: Hem de herkese karşı, en çok da kendine 'Atatürkçü' diyenlere karşı. En çok zulmü, saldırıyı onlardan gördük. Atatürk'ü, Atatürk'süz Atatürk rantçılarından kurtarmak isterken, 'Bu seçimi de kaybedersek' korkusu içindeki konformist seküler seçmenin lincine maruz kaldık.

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