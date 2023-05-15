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Memleket Partisi'nden 7'li koalisyona gönderme

7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gerisinde kaldığı 14 Mayıs seçimde Memleket Partisi Sözcüsü İpek Özkal'dan imalı bir paylaşım geldi.

15 Mayıs 2023 Pazartesi 14:51 - Güncelleme:
Memleket Partisi'nden 7'li koalisyona gönderme
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Türkiye, seçim için sandık başına gitti. 60 milyondan fazla kişinin oy kullandığı seçimde Cumhurbaşkanlığı için Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan, 7'li koalisyon adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve ATA İttifakı adayı Sinan Oğan yarıştı.

Adaylardan hiçbiri ilk turda 50 artı 1 oy alamazken en yüksek oyu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aldı. Memleket Partisi ise seçimlerde en dikkat çeken partilerden biri oldu.

DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Seçimlere iki gün kala Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce adaylıktan çekilmişti. Resmi olmayan sonuçlara göre muhalefetin Erdoğan'ın gerisinde kalması sonrasında Memleket Partisi Sözcüsü İpek Özkal, sosyal medyadan dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Özkal paylaşımında "Biz söyledik... Siz dinlemediniz..." dedi.

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