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  • Memleket Partisi'nden Karamollaoğlu ve Davutoğlu'na çok konuşulacak ''CHP'' göndermesi: Dedem sağ olsun
Güncel

Memleket Partisi'nden Karamollaoğlu ve Davutoğlu'na çok konuşulacak ''CHP'' göndermesi: Dedem sağ olsun

Memleket Partisi, bugün birlikte ilk grup toplantısını gerçekleştiren Saadet Partisi ve Gelecek Partisi'yle ilgili gündem olan bir paylaşımda bulundu. Yüzde 1'i bulmayan oylarıyla, CHP listelerinden aday çıkararak grup kurabilen partilere göndermede bulunan Memleket Partisi, Davutoğlu'nun yer aldığı fotoğrafın üzerine 'Dedem sağ olsun' yazdı.

12 Temmuz 2023 Çarşamba 15:27 - Güncelleme:
Memleket Partisi'nden Karamollaoğlu ve Davutoğlu'na çok konuşulacak ''CHP'' göndermesi: Dedem sağ olsun
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TBMM'de altıncı grubu kuran Saadet Partisi ve Gelecek Partisi, ilk grup toplantısını gerçekleştirdi. İlk grup toplantısı olması nedeniyle kürsüye Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu çıktı.

Karamollaoğlu 25 dakika konuşurken Davutoğlu'nun konuşmasını 55 dakika yapması dikkat çekti.

MEMLEKET PARTİSİ'NDEN GÖNDERME

Memleket Partisi sosyal medya hesabından Saadet Meclis Grubu'nda konuşan Ahmet Davutoğlu'nun fotoğrafını paylaştı. Paylaştıkları fotoğrafın üzerine 'dedem sağ olsun' yazmaları ise dikkat çekti.

'Dede' kelimesi seçim döneminde muhalefet seçmeninin Kılıçdaroğlu'na hitap etmek için kullandıkları ifadelerden biriydi.

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