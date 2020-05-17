Memlekete gitmek için seyahat izin belgesi nasıl alınır? Memlekete gitmek için şehirler arası seyahat izni e-devlet başvuru sayfası

17 Mayıs 2020 Pazar 18:39 - Güncelleme: 17 Mayıs 2020 Pazar 18:39

Ramazan bayramını memleketlerinde aileleriyle geçirmek isteyen vatandaşlar memlekete gitmek için şehirler arası seyahat izni için e-devlet'ten başvuru arayışına koyuldu. Memlekete gitmek için şehirler arası e-devlet seyahat izni nasıl alınır? İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeyle, 15 il için seyahat yasağı halen devam ediyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında bu illerde şehirler arası yolculuklara kısıtlama getirildi. Bayram öncesi seyahat izni almak isteyen vatandaşlar, e-devlet seyahat ve yol izni başvurusunu araştırıyorlar. İşte seyahat izni başvuru sayfası ve sokağa çıkma izni ile ilgili detaylar

SEYAHAT İZNİ BAŞVURU SAYFASI

Özel araçları ile il dışına zorunlu yolculuk yapacak vatandaşlar da e-Devlet Kapısı üzerinden İçişleri Bakanlığı hizmetlerinden “e-Başvuru” ile seyahat izin belgesi başvurularını yapabilirler.

SEYAHAT İZİN BELGESİ NASIL ALINIR?

1 – E-devlete kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yaptıktan sonra arama kısmına seyahat izin belgesi yazın.

2 – Çıkan sayfa sizi İçişleri Bakanlığı e-başvuru ekranına yönlendirecektir. Bu ekranın sağ üst köşesine baktığınızda “yeni başvuru” yazan yeri göreceksiniz.

3 – Yeni başvuru yazan butonu tıklarsanız başvuru türü sorulur. Seyahat izin işlemlerini seçmelisiniz.

4 – Daha sonra seyahatinizin karayolu mu yoksa havayolu mu olduğunu işaretlemelisiniz.

5 – Karşınıza bir ekran çıkar ve bu ekranda telefon, adres gibi bilgilerinizi girmeniz istenir. Başvuru nedeniniz de dahil olmak üzere istenen tüm bilgileri girdiğinizde en sonda yer alan başvuruyu bitirme butonuna tıklamalısınz.

6 – Başvurunuz değerlendirildikten sonra size orada kaydettiğiniz iletişim bilgileriniz aracılığı ile, olumlu ya da olumsuz dönüş yapılacaktır.

BAYRAMDA SEYAHAT YASAĞI OLACAK MI?

AK Parti’nin geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Tayip Erdoğan başkanlığında yapılan MYK toplantısında Ramazan Bayramı’nda sokağa çıkma yasağı ilanı da gündeme geldi. Toplantıda ayrıca pandemide normalleşme sürecine ilişkin değerlendirmeler yapıldı. Kurmaylar, yapılan araştırmalarda Ramazan Bayramı’nda vatandaşın da sokağa çıkma yasağını desteklediğini Erdoğan’a iletti. Konu ile ilgili Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri dikkate alınarak 23-24-25-26 Mayıs’ta sokağa çıkma yasağının olabileceği değerlendirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 27 Nisan’da yaptığı açıklamada, “İnsan hareketliliğini ne kadar azaltırsak, salgının yayılma zincirini o derece hızlı ve etkin kırabiliriz. Salgının kontrol altına alınmasında insanların kalabalık şekilde bir arada bulunduğu okullar, kimi işletmeler, spor tesisleri gibi yerlerdeki faaliyetlere ara verilmesinin büyük katkısı olmuştur. Ülkemizdeki bu güzel gidişi devam ettirmek için hafta sonları sokağa çıkma sınırlandırmasını bayram sonrasına kadar sürdürmeyi düşünüyoruz.” demişti.

ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT YASAĞI KALDIRILAN İLLER

İçişleri Bakanlığı'nın valiliklere gönderdiği genelgeye göre;

Adana, Denizli, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Mardin, Ordu, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Trabzon illerinde şehir seyahat kısıtlamaları 11.05.2020 Pazartesi günü saat 24.00’dan itibaren kaldırıldı.

Geçtiğimiz hafta yayımlanan genelgeye göre Aydın, Antalya, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve Muğla'da kara, hava ve deniz yoluyla giriş ve çıkış kısıtlaması kaldırılmıştı.

SEYAHAT YASAĞI HANGİ İLLERDE DEVAM EDİYOR?

24 büyük arasından 9 ilde kaldırılan seyahat kısıtlamasının ardından, bazı illerde giriş çıkış yasağı devam ediyor. Seyahat yasağının devam ettiği iller ise şöyle; Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ile Zonguldak.