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Memleketine dönmek isteyen depremzedeler için AFAD'dan duyuru

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) deprem bölgesine geri dönmek isteyen vatandaşların dönüş işlemleri ve yol masraf ödemeleri hakkında duyuru yayımladı.

IHA6 Mayıs 2023 Cumartesi 23:02 - Güncelleme:
Memleketine dönmek isteyen depremzedeler için AFAD'dan duyuru
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AFAD'ın duyurusuna göre, 6 Şubat tarihli depremler sonrasında afet bölgesine dönmek isteyen depremzede vatandaşlar kendi aracı ile gitmeleri halinde, Valilik ve Kaymakamlıklarca oluşturulacak ve ilan edilecek müracaat noktalarında yol masraf belgesi için başvurabilecekler. Gittikleri ildeki müracaat noktalarına ise geldiklerini bildirerek masraflarını alabilecekler. Yol masrafı ödemeleri ise Ziraat Bankasına kimlik numaraları üzerinden yapılacak.

Toplu taşıma araçları ile gitmek isteyen vatandaşlar ise, Valilik ve Kaymakamlıklarca oluşturulacak ve ilan edilecek müracaat noktalarına başvurabilecekler. Valilik veya Kaymakamlık tarafından temin edilen uygun araçlar ile (Otobüs, minibüs, havayolu, demiryolu vb.) afet bölgelerine ulaşımları sağlanacak. Kendisi bilet alan depremzedeler ise müracaat noktalarına başvurmaları halinde bilet ücretleri Ziraat Bankasına kimlik numaraları üzerinden yatırılacak.

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