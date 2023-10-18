Memmedov: Bazı devletler Ermenistan'a çok düşük fiyata silahlar veriyor

Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı'nda (SETA), "Karabağ Zaferi Sonrasında Azerbaycan" konulu panel düzenlendi.

SETA Uzmanı Prof. Dr. Ferhat Pirinççi'nin moderatörlüğünü yaptığı panele, Büyükelçi Memmedov, SETA Genel Koordinatörü Burhanettin Duran ile çok sayıda davetli davetli katıldı.

Memmedov panelin açılış konuşmasında, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki sorunlara barışçıl çözüm bulunması amacıyla oluşturulan AGİT Minsk Grubu'nda Fransa'nın rolüne ilişkin, "Bu gruptakilerin tarafsız olması gerekiyordu ama 2. Karabağ Savaşı'nda Fransa, Ermenistan'ın kaybettiğini görünce, Fransa her yerde Azerbaycan'a karşı teşebbüslerde bulundu. Biz de kendilerine arabulucu olduklarını, Ermenistan taraftarı olmadıklarını hatırlattık. Arabulucu olacak devletin tarafsız olması gerekiyor, buna rağmen Fransa, Ermenistan'la açıkça askeri işbirliği yapıyor, silah temin ediyor. Biz onu arabulucu olarak kabul etmiyoruz. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Granada'ya gitmeme sebebi orada Fransa'nın olması, Türkiye'nin olmamasıdır." dedi.

Fransa'yı arabulucu olarak değerlendirmediklerini belirten Memmedov, ülkesinin konuşulacağı masada Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un olması halinde kendilerinin de o masada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da olması gerektiğini söylediklerini aktardı.

Memmedov, Kafkasya'daki duruma ilişkin ülkesinin Gürcistan'da ciddi yatırımlarının olduğunu kaydederek, "Bunlar (ülkesinin yatırımları) Ermenistan ile de mümkündü. Yatırım için sermayemiz de var. Kafkasya'da barışın hakim olmasını istiyoruz bunun için Ermenistan'a da yatırım yapmaya hazırız. Yatırımlar da olacak, ticaret de olacak. Bunların hepsi mümkün ama bunu istemeyen ülkeler de var. Asya'dan Avrupa'ya tek yol var o da Azerbaycan üzerinden. Orta koridor o da bizimkidir." değerlendirmesinde bulundu.

Nahçıvan'a doğal gaz vermek için İran'la "takas" yaptıklarını kaydeden Memmedov, "Aramızda 40 kilometre mesafe var, Zengezur var. O olmadığı için biz daha uzun bir yoldan gidiyoruz. Nahçıvan'la iletişim kurabilmemiz, ulaşmamız bizim doğal hakkımızdır." ifadelerini kullandı.

Memmedov, Zengezur Koridoru'nun açılmasını istediklerini, Ermenistan'ın da bundan kazançlı olacağını ve bölgenin de gelişeceğini söyledi.

İran sınırından da bir yol açmak istediklerini belirten Memmodov, şunları kaydetti:

"Gürcistan'ın kazandığı parayı Ermenistan da kazanabilir bugün hala geç değil. Kafkasya'nın gelişmesi çok önemlidir. Ermenistan'ın 2. Karabağ Savaş'ından sonra silahlandırılması doğru değildi. Bazı devletler Ermenistan'a çok düşük fiyata silahlar veriyor. Bu bölgede gerginliğin, savaşın bitmemesine yönelik olarak Ermenistan'ı ayakta tutmaya çalışıyorlar."

Memmedov, Ermenistan ile yaşanan barış görüşmelerine ilişkin, "Bu problemi, savaşı, nefreti, kini gelecek çocuklarımıza, evlatlarımıza devletlerimizin 50 sene sonrasına devretmek istemiyoruz." dedi.

SETA Genel Koordinatörü Duran ise konuşmasına İsrail-Filistin arasındaki çatışmalara değinerek, iki devletli çözüm olmadıkça Filistin meselesinin çözülemeyeceğini vurguladı.

"Bundan sonra artık Karabağ sorunu, Yukarı Karabağ, Dağlık Karabağ gibi kavramları kullanmamıza gerek olmadığını düşünüyorum." diyen Duran, bunun Kafkasya'da istikrarın, barışın ortaya çıkmasında önemli aşama olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından panel bölümüne geçildi.