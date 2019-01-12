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Memur emekli maaşlarına 2019'da ne kadar zam geldi? Memur, SGK ve Bağ-Kur emeklileri zamlı maaşları ne kadar?

Memur maaşlarına ne kadar zam geldi? SSK ve Bağ-Kur emeklileri zamlı maaşları ne kadar? SGK ve Bağ-Kur memur emekli maaşları 2019 Yılı ocak ayı zammı ne kadar? Memur ve emekli maaşları 2019 Ocak zammı ile net tutarları belli oldu mu? Emekli memur maaşı nasıl hesaplanıyor? Ek ödemeler ne kadar? 2018'in son enflasyon rakamlarının açıklanması sonrası büyük bir merakla beklenen 2019 memur ve emekli maaşları belli oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklileri zamlı maaşları, memur emeklileri ise farkları için gün sayıyor. Bu aydan itibaren en düşük emekli maaşı; memurda 2 bin 379, esnafta bin 595, 2000’den önce emekli olan SSK’lılarda bin 818 liraya ulaştı. Emekliler, yılın ocak zammını ceplerine koymaya hazırlanıyor. Hem SSK ve Bağ-Kur hem de memur emeklileri her ay hem net maaşlarını hem de bunun yüzde 4'ü tutarında ek ödeme (vergi iadesi) alıyor. Zam farkları, önümüzdeki günlerde hesaplara yatırılacak. Zam farkı en geç bir sonraki ayki aylıkla beraber ödenecek. SSK ve Bağ-Kur emeklileri zamlı maaşları ve detayları haberimizde.

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Memur maaşlarına ne kadar zam geldi? SSK ve Bağ-Kur emeklileri zamlı maaşları ne kadar? SGK ve Bağ-Kur memur emekli maaşları 2019 Yılı ocak ayı zammı ne kadar? Memur ve emekli maaşları 2019 Ocak zammı ile net tutarları belli oldu mu? Emekli memur maaşı nasıl hesaplanıyor? Ek ödemeler ne kadar? 2018'in son enflasyon rakamlarının açıklanması sonrası büyük bir merakla beklenen 2019 memur ve emekli maaşları belli oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklileri zamlı maaşları, memur emeklileri ise farkları için gün sayıyor. Bu aydan itibaren en düşük emekli maaşı; memurda 2 bin 379, esnafta bin 595, 2000’den önce emekli olan SSK’lılarda bin 818 liraya ulaştı. Emekliler, yılın ocak zammını ceplerine koymaya hazırlanıyor. Hem SSK ve Bağ-Kur hem de memur emeklileri her ay hem net maaşlarını hem de bunun yüzde 4'ü tutarında ek ödeme (vergi iadesi) alıyor. Zam farkları, önümüzdeki günlerde hesaplara yatırılacak. Zam farkı en geç bir sonraki ayki aylıkla beraber ödenecek. SSK ve Bağ-Kur emeklileri zamlı maaşları ve detayları haberimizde.

Milyonlarca emekli Ocak zammına kavuşuyor. Zam oranlarının belli olmasının ardından, emeklilerin gözü yeni maaşlara çevrildi. SSK ve Bağ- Kur emeklileri yüzde 10.19 zammın yansıtıldığı maaşları, memur emeklileri de yüzde 10.73 artışın getirdiği zam farkını almak için gün sayıyor.



 

EN AZ 104 LİRA
Ocak zammıyla birlikte emeklilerin eline geçecek parada en az 104,08 lira artış olacak. Zammın yansıtılmasıyla ek ödeme dahil en düşük Bağ- Kur esnaf emeklisi aylığı bin 447 lira 77 kuruştan bin 595 lira 30 kuruşa çıktı. Bağ-Kur tarım emeklilerinde bin 79 lira 58 kuruş olan en düşük aylık bin 189 lira 59 kuruşa yükselirken, memur emeklilerinde taban aylık 2 bin 149 liradan 2 bin 379 lira 60 kuruşa ulaştı. En düşük aylık SSK emeklilerinde ise 2000'den önce emekli olanlarda bin 650 lira 4 kuruştan bin 818 lira 18 kuruşa, 2000'den sonra emekli olanlarda bin 21 lira 40 kuruştan bin 125 lira 48 kuruşa yükseldi.

FARK YATIRILACAK
Zamlı maaşlar, SSK emeklilerine 17 Ocak'tan, Bağ- Kur emeklilerine de 25 Ocak'tan itibaren ödenecek. Memur emeklileri de maaşlarını almıştı. Şimdi zam farkının ödeneceği tarihi merakla bekliyor. Bu tarih, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından duyurulacak. Emekliler, bu yılın ikinci zammını Temmuz'da alacak. Ayrıca yıl içerisinde 2 kez biner lira bayram ikramiyesinden yararlanacak..

Kaynak:Takvim

MEMUR MAAŞLARI 2019'DA NE KADAR ZAMLANDI?

Memur maaşlarına 2019 yılında yapılacak zam oranları belli oldu. Enflasyon oranına bağlı olarak ilave % 6,73 artış ile birlikte memurların alacağı zam oranı %10,73 olarak belirlendi. Memur maaşı böylelikle aile yardımı ödeneği ile birlikte hesaplandığında en düşük 3 bin 152 lira olarak belirlendi. En düşük memur emeklisi maaşı ise bu rakamların ardından 2 bin 379 liraya yükseldi.

Bu yıl ocak ayından geçerli olmak üzere kamu görevlileri ile memur emeklilerinin tamamının aylık ve ücretlerinde yüzde 4 artış öngörüldüğü hatırlatılarak, 2018 yılı ikinci altı aylık döneminde enflasyonun yüzde 10,19 gerçekleştiğine işaret edildi.

OCAK'TA % 10,73 ARTIŞ
Gerçekleşen bu enflasyon oranından kaynaklı olarak ilave yüzde 6,73 artış ile birlikte kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde ocak ayından geçerli olmak üzere toplamda yüzde 10,73 artış yapıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Aynı dönemde SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında ise yüzde 10,19 artış sağlanmıştır. Bu çerçevede aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 3 bin 133 liradan 3 bin 512 liraya, en düşük memur emekli aylığı 2 bin 149 liradan 2 bin 379 liraya yükselmiştir."

BAZI NET AYLIKLAR ŞÖYLE
Bu artışlar neticesinde 2018 Temmuz ve 2019 Ocak dönemleri itibarıyla bazı kamu görevlilerinin net görev aylığı (lira) şöyle:
 

Kaynak:Milliyet

SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin gözleri ocak ayında yapılacak maaş zammı oranlarındaydı ve sonunda belli oldu. Enflasyon rakamıyla birlikte milyonlarca memur, sözleşmeli personel ve emeklinin alacağı zam oranları da belli oldu

Yeni yıla girilmesi ile birlikte 12 milyon emeklinin heyecanla beklediği haber bugün geldi. ''Emekli zammı ne kadar oldu'' son günlerde cevabı en çok merak edilen soruların başında geliyordu. Emekli zammı oranı açıklanan 2018 Aralık Ayı Enflasyon Rakamları ile belli oldu.

3 Ocak 2019 tarihinde açıklanan Aralık ayı enflasyon rakamı ile emekli maaşlarına sok şekli verilmiş oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu aralık ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon TÜFE'de aylık bazda yüzde 0,40 düştü, 2018 enflasyonu yüzde 20,30 oldu. Enflasyon TÜFE'de aralık ayında yüzde 0,40 düşerken, yurtiçi ÜFE yüzde 2,22 geriledi. 2018'in tamamında TÜFE yüzde 20,30 olarak gerçekleşti.

Ocak ayında alacakları yüzde 4'lük toplu sözleşme zammına ilave olarak alabilecekleri enflasyon zammı oranı, yüzde 6,70 olarak gerçekleşti.

Unvan

D/K

Hizmet Yılı

15 Ocak 2019 Net Maaş

Bakan Yardımcısı

1/4

25 ve üstü

21.807 TL

Genel Müdür

1/4

25 ve üstü

11.890 TL

Daire Başkanı (müstakil)

1/4

25 ve üstü

9.681 TL

Bakanlık İl Müdürü (Ank., İst., İzm.)

1/4

25 ve üstü

9.025 TL

Uzman (Merkez-Kariyer)

1/4

25 ve üstü

8.242 TL

Uzman Yardımcısı (Merkez-Kariyer)

9/1

0

5.565 TL

Gelir Uzmanı

1/4

25 ve üstü

5.504 TL

Gelir Uzman Yardımcısı

9/1

0

4.516 TL

İl Göç Uzman Yardımcısı

9/1

0

4.507 TL

Uzman Tabip

1/4

25 ve üstü

6.687 TL

Veteriner

1/4

25 ve üstü

5.752 TL

Mühendis

1/4

25 ve üstü

5.800 TL

Öğretmen

1/4

25 ve üstü

4.264 TL

İstatistikçi

1/4

25 ve üstü

5.107 TL

Ekonomist

1/4

25 ve üstü

3.959 TL

Kütüphaneci

1/4

25 ve üstü

4.538 TL

Hemşire (mesleki lisans)

1/4

25 ve üstü

4.617 TL

Avukat

1/4

25 ve üstü

5.516 TL

Vaiz

1/4

25 ve üstü

4.450 TL

Polis Memuru

1/4

25 ve üstü

5.073 TL

Şube Müdürü

1/4

25 ve üstü

5.673 TL

Zabıt Katibi

1/4

25 ve üstü

4.510 TL

Zabıta Memuru

1/4

25 ve üstü

3.934 TL

Bilgisayar İşletmeni

1/4

25 ve üstü

3.989 TL

Şef

1/4

25 ve üstü

4.145 TL

Memur

1/4

25 ve üstü

3.854 TL

Araştırmacı

1/4

25 ve üstü

5.476 TL

Programcı (teknik lisansiyer olmayan)

1/4

25 ve üstü

4.600 TL

Koruma ve Güvenlik Görevlisi

1/4

25 ve üstü

3.922 TL

Hizmetli

1/4

25 ve üstü

3.407 TL

Öğretmen

9/1

0

3.699 TL

İnfaz Ve Koruma Memuru

9/1

0

3.673 TL

Polis Memuru

8/1

0

4.459 TL

Hizmetli

9/1

0

3.085 TL

İmam-Hatip (meslek lisesi)

12/3

0

3.526 TL

VHKİ

9/1

0

3.374 TL

Tekniker

9/2

0

3.841 TL

1.Sınıf Hakim ve Savcı

1/4

25 ve üstü

14.508 TL

Hakim-Savcı Adayı

9/1

0

5.882 TL

Profesör (en az 4 yıllık)

1/4

25 ve üstü

10.014 TL

Doçent (kazanılmış hak aylığı 1)

1/4

25 ve üstü

7.470 TL

Yardımcı Doçent

1/4

25 ve üstü

6.097 TL

Araştırma Görevlisi

7/1

0

5.380 TL

Öğretim Görevlisi

7/1

0

5.244 TL

 

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