Memur maaş zammı ne kadar 2019 Ocak memur maaşı ne kadar en düşük kaç lira olacak? Memur maaş zammı ne kadar olacak? Milyonlarca memur ‘’ 2019 memur maaşları son dakika fiyatları, zamlı memur maaşları kaç tl ne kadar’’ sorusuna yanıt arıyor. Memur maaşları yeni gelişmeleri haberimizde derledik. 2019'da zamlı memur maaşları ne kadar olacak? 2019 zamlı memur maaşları listesi haberimizde yer almaktadır. Milyonları ilgilendiren memur maaşı zam oranları, ocak memur maaşı hakkında merak edilenler star.com.tr’de yer alıyor. Yeni Ekonomi Programı'nda açıklanan yıl sonu enflasyon tahmini sonrası 2019 zamlı memur maaşlarının da ne kadar olacağı(tahmini) belli oldu. Yeni Ekonomi Programı çerçevesinde belirtilen enflasyon hedefinin gerçekleşmesi halinde yıllık enflasyon yüzde 20.8 olursa altı aylık enflasyon oranı da yıllık 10.65 olacak. Bu durumda 2019 yılı memur ve memur emeklisi yüzde 4 zamma ilave olarak yüzde 7.15 zam alacak. Böylece 2019 yılı memur ve emeklilerin maaşları yüzde 11.15 artacak. En düşük maaş 3.482 TL'ye, en düşük memur emeklisi maaşı ise 2389 ₺'na yükselecek.. İşte 2019 zamlı memur maaşları. 3 Ocak 2019'da, 3 milyon aktif memur ve 1.4 milyon memur emeklisinin zammı netleşecek. İşte merak edilen Son dakika tahminlerine göre 2019 en düşük emekli - memur maaşı kaç lira? Güncel zamlı emekli ve memur maaşı ne kadar?. Sorularının yanıtları star.com.tr’de…

2019'DA KİMLER KAÇ TL MAAŞ ALACAK?

3 Ocak 2019'da, 3 milyon aktif memur ve 1.4 milyon memur emeklisinin zammı netleşecek. 36 bin malul ve vazife malulü ve 678 bin memur anne-babası veya eşinden aylık alan kişinin de aylıkları artacak. Bunların dışında toplamda 2.2 milyon kişinin aylıkları zamlanacak. Buna göre;

- Genel müdür 1/4 ........13.721 TL

- Gelir uzmanı 1/4.........6.341 TL

- Hakim savcı 1/4.............16.746 TL

- Profesör 1/4.........11.552 TL

- Doçent 1/4.......8.613 TL

- Yrd. Doçent 1/4.....7.027 TL

- Uzman tabip 1/4.....7.708 TL

- Mühendis 1/4.....6.683 TL

- Öğretmen 1/4....4.908 TL

- Hemşire 1/4......5.139 TL

- Avukat 1/4........6,355 TL

- Polis memuru 1/4....5.843 TL

- Zabıta memuru 1/4....4.528

- Memur 1/4....... 4.435 TL

- Hizmetli 1/4.....3,198 TL

- Öğretim üyesi....6.040 TL

ENFLASYON RAKAMLARINA GÖRE MEMURUN ZAM ORANI DA BELLİ OLDU

Açıklanan enflasyon rakamlarının ardından yapılan hesaplamalara göre Eylül ayında yüzde 24.52 olarak açıklanan yıllık enflasyona göre en düşük memur maaşının zammı bu gidişle 349 TL'den fazla olacak.

Yeni Ekonomi Programı'nda açıklanan enflasyon hedef tutarı ve yıllık enflasyon yüzde 20.8 olursa memur ve memur emeklileri 2019 yıl başında yüzde 4 zamma ek olarak yüzde 7.15 daha zam alacaktı. Fakat şimdiden yıllık enflasyon eylül ayında yüzde 24.52 oldu.

YEP ile uyumlu yıl sonu rakamı gelirse memur maaşları toplamda yüzde 11.15 oranında zamlanmış olacaktı. Enflasyon farkı zammıyla birlikte ocak ayında en düşük memur emeklisi maaşına 239 TL zam yapılacak ve 2.389 TL'ye yükseltilecekti.

ENFLASYON FARKI ZAMMI 349 TL OLACAK

Zam miktarı görev ve kıdeme göre 239 TL ila 1.354 TL arasında değişecekti. Çalışan memurlar içinse minimum enflasyon farkı zammı 349 TL olacak. Ve en düşük memur maaşı 3.133 TL'den 3.482 TL'ye çıkacaktı.

3 Ocak tarihinde, sayıları 36 bini bulan malul ve vazife malulü ile 678 bin memur anne-babası veya eşinden aylık alanların maaşı da artacak. Memur maaşlarına temmuzda yüzde 8 65 oranında zam yapılmıştı. Bu zam sonrası en düşük memur emeklisinin maaşı 2 149 TL'ye, en düşük memur maaşı ise aile yardımı dahil 3.133TL'ye yükselmişti.

KIDEM TAZMİNATINDA TAVAN YÜKSELDİ

Memurların taban aylıkları ve kamuda sözleşmeli çalıştırılan personelin ücret tavanı temmuz ayından itibaren yeniden belirlendi. Ayrıca yine sözleşmeli personelin tavan ve taban ücretleri de yılın ikinci yarısında yüzde 8.65 oranında arttırıldı. Bu değişikliklerle birlikte işçilere ödenecek kıdem tazminatının tavanı da arttırıldı. Buna göre, kıdem tazminatının tavanı 5.434,42 liraya çıkartıldı. Bu yılın ocak-temmuz döneminde tazminat tavanı 5.001,75 liraydı. Böylece yılın ikinci yarısında kıdem tazminatı için ödenecek tavan tutarı yüzde 8.65 arttırılmış oldu. Yani, çalışanlar yılın ikinci yarısında daha yüksek kıdem tazminatı alabilecekler. Temmuz-Ağustos ayında tazminatını alanlar eksiklerini tamamlayacak.Gelelim, çalışma hayatı ile ilgili en çok merak edilen konuların başında gelen kıdem tazminatının hangi hallerde alınabileceğine. Kıdem tazminatında birinci şart, iş yerinde en az bir yıl çalışmış olmak. Bir yıldan az çalışanların hiçbir şart altında kıdem hakkı olmuyor. İkincisi, işveren tarafından işten çıkarılmış olmak. Emeklilik için gerekli süreyi ve prim ödeme gün sayısını doldurup emekli olanlar da tazminat alabiliyor.

MEMUR AYLIKLARI EN AZ YÜZDE 9.84, SSK, BAĞ-KUR EMEKLİ AYLIKLARI YÜZDE 9.34 ARTACAK

SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına, altı ayda bir enflasyon farkı kadar artış yapılıyor. Temmuz ayında, yılın ikinci yarısı için yüzde 9.17 oranında artış yapılmıştı. Üç aylık dönemde ise TÜFE yüzde 9.34 oranında arttı. Önümüzdeki üç ayda enflasyon düşmezse ocak ayında SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına en az yüzde 9.34 oranında artış yapılacak.

EN DÜŞÜK AYLIK NE OLACAK?

Yapılacak bu artışlarla ocak ayında en düşük maaş ve aylıklar şöyle olacak:

Memur maaşı: 3 bin 441 lira,

Emekli memur aylığı: 2 bin 360 lira

SSK emekli aylığı: Bin 874 lira

BAĞ-KUR emekli aylığı: Bin 677 lira

BAĞ-KUR emekli aylığı: Bin 273 lira (Habertürk)

En son haberler neydi?

2019'da zamlı memur maaşları

Yeni Ekonomi Programı'nda açıklanan enflasyon hedefi tutar ve yıllık enflasyon yüzde 20.8 olduğu takdirde aylık enflasyon oranı yüzde 10.65 olarak gerçekleşecek. Böylelikle memur ve memur emeklileri 2019 yılı başında yüzde 4 zamma ek olarak yüzde 7.15 daha zam alacak. Memur maaşları toplamda yüzde 11.15 zamlanmış olacak.

Memurlar ve memur emeklileri ocak - haziran döneminde gerçekleşen enflasyon oranında hak kazandıkları zammı temmuz ayında aldı. Memur maaşlarına temmuzda yüzde 8.65 zam yapıldı. Bu zam sonrası en düşük memur emeklisinin maaşı 2.149 TL, en düşük memur maaşı ise aile yardımı dahil 3.133 TL yükseldi.

3 Ocak 2019'da TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon oranına göre 2019 yılı memur maaşları da belli olacak. Yeni Ekonomi Programı'na göre yıl sonu enflasyon hedefi yüzde 20.8 olmuştu.

Habertürk'ün haberine göre enflasyon tahmini gerçekleşirse memur ve memur emeklilerine yüzde 11.15 oranında zam yapılacak. Ocak ayında enflasyon farkı zammıyla en düşük memur emeklisi maaşına 239 TL zam yapılacak ve 2.389 TL'ye yükseltilecek. Zam miktarı görev ve kıdeme göre 239 TL ila 1.354 TL arasında değişecek.

Aktif memurlar için mininmum enflasyon farkı zammı 349 TL olacak ve en düşük memur maaşı 3.133 TL'den 3.482 TL'ye çıkacak. Görevde olan memurların zam miktarı 1.335 TL'ye kadar yükselebilecek.

3 Ocak'ta 36 bin malul ve vazife malulü ve 678 bin memur anne-babası veya eşinden aylık alan kişinin de aylıkları artacak. Bunların dışında toplamda 2.2 milyon kişinin aylıkları zamlanacak.

ENFLASYON FARKI ZAMMI 349 TL OLACAK

Zam miktarı görev ve kıdeme göre 239 TL ila 1.354 TL arasında değişecek. Çalışan memurlar içinse minimum enflasyon farkı zammı 349 TL olacak. Ve en düşük memur maaşı 3.133 TL’den 3.482 TL’ye çıkacak.

3 Ocak tarihinde, sayıları 36 bini bulan malul ve vazife malulü ile 678 bin memur anne-babası veya eşinden aylık alanların maaşı da artacak. Memur maaşlarına temmuzda yüzde 8 65 oranında zam yapılmıştı. Bu zam sonrası en düşük memur emeklisinin maaşı 2 149 TL’ye, en düşük memur maaşı ise aile yardımı dahil 3.133TL’ye yükselmişti.

TOPLAM ZAM %11.15’İ BULACAK

Yeni Ekonomi Programı’ndaki enflasyon hedefi gerçekleşir ve bu kapsamda yıllık enflasyon yüzde 20.8 olursa altı aylık enflasyon oranı da yüzde 10.65 olacak. Bu durumda memur ve memur emeklileri yüzde 4 zamma ilave yüzde 7.15 zam alacak. Dolayısıyla maaşları yüzde 11.15 zamlanacak. Aktif görevdeki memurlar ve memur emeklileri ocak-haziran döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zammı temmuzda aldı. Maaşlarına temmuzda yüzde 8.65 zam yapıldı. Bu zam sonrası en düşük memur emeklisinin maaşı 2.149 TL’ye, en düşük memur maaşı ise aile yardımı dahil 3.133 TL’ye yükselmişti.

BAKIMA MUHTAÇ EMEKLİLERE %100 ZAM!

Üçüncü olarak gündemde olan düzenleme ise yaşlı ve bakıma muhtaç emeklileri ilgilendiriyor. Buna göre emeklinin maaş hesabında 'geçim ve bakım' durumu dikkate alınacak. Yaşça büyük ve yardıma muhtaç olanların maaşları yükseltilecek. Konuyla ilgili çalışmanın bu yıl içinde yasalaşması bekleniyor. Bakıma muhtaç hale gelmiş ve geçim sıkıntısı yaşayan, örneğin 80 yaşın üzerindeki emeklilere yüzde 100 zam yapılabilecek. 80 yaşında bin 100 lira maaş alan bir emekliye, ihtiyacı olduğu tespit edilmesi halinde 2 bin 200 lira maaş verilebilecek.

PRİM BORÇLARI SİLİNDİ

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), başvuru şartı aramadan, 31 Mayıs öncesine ait prim borcu olup bunları yapılandırmayan ya da ödemeyen Bağ-Kur’luların borçlarını silerek, 3 milyon vatandaşın yüzünü güldürdü. Sigortalılık süresi; prim ödemesi bulunan sigortalıların daha önce ödedikleri primlerin tam olarak karşıladığı ayın sonu itibarıyla, prim ödemesi bulunmayanların ise tescil tarihi itibarıyla sigortalılığı durduruldu. Sigortalılıkları durdurulanlardan çalışmaya devam edenlerin sigortalılıkları 1 Haziran 2018 itibarıyla yeniden başlatıldı.

BORCUNU ÖDE EMEKLİ OL!

Şimdi SGK'lılar için de aynı imkanın getirilmesi gündemde. Daha önceden bu konuyla ilgili bir müjde verilmişti. Düzenleme çıkarsa emeklilik yaşını doldurduğu halde çeşitli sebeplerle işsiz kalıp miktarını dolduramayan, iş bulup çalışamayan daha doğrusu yaşı ilerlediği için iş verilmeyen 100 bin kişiye emekli olmanın yolu açılacak.