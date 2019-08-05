Memur maaşları erken ödenecek mi? Bayramdan önce memur maaşları verilecek mi? Beklenen açıklama geldi!

Milyonlarca kamu çalışanı Memur maaşları erken ödenecek mi? Bayramdan önce memur maaşları verilecek mi? sorusularının yanıtları merakla araştırıyordu. Beklenen açıklama geldi. Başkan Erdoğan, "Kamu çalışanlarımızın bu ay Kurban Bayramı sonrasına denk gelen maaş ödemeleri bayram öncesinde, 9 Ağustos Cuma günü yapılacak" dedi. Buna göre, memurlar maaşlarını 9 Ağustos Cuma günü olan Kurban Bayramı Arefesinde alacak. Kurban Memur maaşları ödemeleri hakkında merak edilenlerin tümünü sizler için araştırdık. İşte tüm detaylar...

MEMUR MAAŞLARI ERKEN ÖDENECEK Mİ?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kamu çalışanlarının bu ay Kurban Bayramı sonrasına denk gelen maaş ödemelerinin 9 Ağustos Cuma günü yapılacağını bildirdi.

Başkan Erdoğan, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamada, "Kamu çalışanlarımızın bu ay Kurban Bayramı sonrasına denk gelen maaş ödemeleri bayram öncesinde, 9 Ağustos Cuma günü yapılacak. Tüm kamu çalışanlarımıza hayırlı uğurlu olsun. Kurban Bayramımız şimdiden mübarek olsun." ifadelerine yer verdi.

MEMUR MAAŞLARI NE ZAMAN YATIYOR?

Memur maaşları her ayın 15'i olduğunda ilgili kişilerin banka hesaplarına yatırılır. Ancak maaşların yatırılması hususuyla alakalı her ay için belirli bir saatten bahsetmek mümkün değildir. Fakat genel olarak maaşların gece yarısı yatırıldığı görülür.