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Memur maaşları erken yatacak mı? Bayram öncesi emekli ve memur maaşları ödenecek mi?

Memur maaşları erken yatacak mı? Bayram öncesi emekli ve memur maaşları ödenecek mi? sorularının yanıtları merak ediliyor. Kurban Bayramı'nın yaklaşıyor olması ile birlikte memur ve emekli maaşlarının ne zaman yatacağı araştırılmaya başlandı. Memur maaşlarının her ayın 15'inde yatırılıyor olması ve bazı emekli maaşlarının tahsis numarasına göre 17 ile 26'sı arasında yatırılıyor olması akıllara bayram öncesi maaşlar yatırılır mı sorusunu getirdi.

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Kurban Bayramı için geri sayım başladı. Memur maaşları erken yatacak mı? Bayram öncesi memur maaşları ödenecek mi? sorularının yanıtları merak ediliyor. Kurban Bayramı bu yıl 11 Ağustos’ta başlayacak. 10 Ağustos ise arefe günü olacak.  Memur maaşlarının her ayın 15'inde yatırılıyor olması ve bazı emekli maaşlarının tahsis numarasına göre 17 ile 26'sı arasında yatırılıyor olması tüm emekli ve memurları meraklandırdı. Memur maaşlarının ne zaman ödeneceği yoğun bir şekilde araştırılıyor.
 
MEMUR MAAŞLARI ERKEN YATACAK MI?
Memur maaşları her ayın 15'inde hesaplara ödeniyor. Kurban Bayramı'nın 11 Ağustos’ta başlaması bayram öncesi maaşlar yatırılır mı sorusunu getirdi. Memur maaşlarının 8-9 Ağustos’ta yatırılıp yatırılmayacağı ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. 
 
BAYRAM ÖNCESİ EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARI ÖDENECEK Mİ?
Bayram öncesi memur  ve emekli maaşlarının ödenip ödenmeyeceğine dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Memur ve emekli maaşları ödemeleri hakkında güncel açıklamları haberimiz içerisinden takip edebilirsiniz. 
 
MEMUR MAAŞLARI NE ÖDENİYOR?
Memur maaşları her ayın 15'i olduğunda ilgili kişilerin banka hesaplarına yatırılır. Ancak maaşların yatırılması hususuyla alakalı her ay için belirli bir saatten bahsetmek mümkün değildir. Fakat genel olarak maaşların gece yarısı yatırıldığı görülür. Saat 02:00 ila 02:00 arasında yatırılan maaşlar önceden yalnızca kamu bankalarına yatırılıyordu. Ancak günümüzde maaş hesabı özel bir bankada olabiliyor.
 
 

 
EMEKLİ MAAŞLARI HANGİ TARİHLERDE YATIRILIYOR?
4A SSK kapsamında emekli olanların emekli aylıklarının ödeneceği tarih tahsis numarasının son rakamına göre belirlenmektedir. Buna göre;
 
Tahsis numarasının son rakamı 9 olanlara her ayın 17’sinde,
Tahsis numarasının son rakamı 7 olanlara her ayın 18’inde,
Tahsis numarasının son rakamı 5 olanlara her ayın 19'unda,
Tahsis numarasının son rakamı 3 olanlara her ayın 20’sinde,
Tahsis numarasının son rakamı 1 olanlara her ayın 21’inde,
Tahsis numarasının son rakamı 8 olanlara her ayın 22’sinde,
Tahsis numarasının son rakamı 6 olanlara her ayın 23'ünde,
Tahsis numarasının son rakamı 4 olanlara her ayın 24’ünde,
tahsis numarasının son rakamı 2 olanları her ayın 25’inde,
Tahsis numarasının son rakamı 0 olanlara her ayın 26’sında aylıkları ve sürekli iş kazası sürekli iş göremezlik gelirleri ödenmektedir.
 
Bağ-Kur'dan emekli olanların emekli maaşları tahsis numaralarının son rakamlarına göre ödemeleri şu şekilde;
 
Tahsis numarasının son rakamı 9, 7 ve 5 olanlar her ayın 25'inde
Tahsis numarasının son rakamı 3,1 olanlar her ayın 26'sında
Tahsis numarasının son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar her ayın 27'sinde
Tahsis numarasının son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.
 
Emekli sandığından emekli olanlar için maaşlar şu kriterlere göre yatırılmaktadır;
 

 
Şubat, Mayıs, Ağustos, Kasım aylarında aylık alan birinci gruptakiler
Doğum tarihleri 00–40 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. günde
Doğum tarihleri 41–46 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. günde
Doğum tarihleri 47–49 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. günde
Doğum tarihleri 50–53 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. günde
Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. günde
 
Mart, Haziran, Eylül, Aralık aylarında aylık alan ikinci gruptakiler
Doğum tarihleri 00–22 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. günde
Doğum tarihleri 23–28 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. günde
Doğum tarihleri 29–48 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. günde
Doğum tarihleri 49–54 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. günde
Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. günde
 
Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim aylarında aylık alan üçüncü gruptakiler
Doğum tarihleri 00–33 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. günde
Doğum tarihleri 34-37 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. günde
Doğum tarihleri 38–40 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. günde
Doğum tarihleri 41–43 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. günde
Doğum tarihleri 44–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. günde
maaşlarını alırlar.

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