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Bakan Tunç: Memur maaşlarına seyyanen artıştan hakim ve savcılar da yararlanacak

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, memur maaşlarına yapılacak seyyanen artıştan hakim ve savcıların yararlanamayacağı yönündeki değerlendirmelerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

AA8 Temmuz 2023 Cumartesi 15:22 - Güncelleme:
Bakan Tunç: Memur maaşlarına seyyanen artıştan hakim ve savcılar da yararlanacak
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Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilen kanun teklifi kapsamında memurlara verilmesi öngörülen seyyanen zamdan hakim ve savcıların yararlanamayacağı yönünde değerlendirmeler yapıldığını hatırlattı.

Tunç, şunları kaydetti:

"Hakim ve savcıların aylıklarının hesaplanmasında 2802 sayılı Kanun'un 102. maddesi gereğince en yüksek devlet memurunun mali hakları esas alınmaktadır. Teklif metninde de 15.965 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda ilave ödeme yapılacak kişiler arasında 'mali hakları veya ücret tavanı ilgili mevzuatı uyarınca en yüksek devlet memurunun mali hakları ya da bu mali haklara göre belirlenmiş olan ücret veya ücret tavanları esas alınmak suretiyle tespit edilen kadro, pozisyon veya görevlerde bulunanlar' zikredilmektedir.

Bu doğrultuda hakim ve savcıların aylıkları da kanun gereğince en yüksek devlet memurunun mali haklarına göre belirlendiğinden, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilen 2-1264 Esas Numaralı Kanun Teklifi kapsamında memurlara verilmesi öngörülen seyyanen zamdan hakim ve savcılar da yararlanacaklardır."

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