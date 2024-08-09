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Memur-Sen'den Dijital Faşizme tepki: Hiçbir sosyal medya platformu hukukun üstünde değildir

Sosyal medya üzerinden Dijital Faşizme tepki gösteren Memur-Sen yaptığı açıklamada 'Hiçbir sosyal medya platformu hukukun üstünde değildir' dedi.

Star Gazetesi9 Ağustos 2024 Cuma 18:57 - Güncelleme:
Memur-Sen'den Dijital Faşizme tepki: Hiçbir sosyal medya platformu hukukun üstünde değildir
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Memur-Sen son dönemde hakikati sansürleme, cinsel saldırı, istismar ve özel hayatın gizliliğinin ihlali gibi birçok riski barındıran sosyal medya platformlarına tepki gösterdi.

Memur-Sen sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

DİJİTAL FAŞİZME DUR DİYORUZ!

Hiçbir Sosyal Medya Platformu Hukukun Üstünde Değildir!

Muhal bir özgürlük tahayyülü üzerinden toplumun temel değer yargılarını, ahlaki dokusunu çürüten, devletlerin egemenlik haklarını ihlal eden mecraların engellenmesi sansür olarak adlandırılamaz.

İfade özgürlüğünün sınırlarını bir avuç lümpen sözde yarı aydının dünya görüşleri değil toplumsal değerler ve toplumun iradesi ile mündemiç hukuk belirler.

Instagram'ın ve erişim engeli getirilen diğer platformların hukuka uyması, toplumsal ahlaki hassasiyetleri gözeten politikaları benimsemesi; suç örgütlerine payanda, terör örgütlerine perde olmak, siyonist soykırımı dijital faşizmle örtmek yerine zulmü ifşa etmeleri durumunda bu platformlar elbette açılmalı, aksi durumda devlet evrensel insani değerleri, çocuklarımızı, akıl ve nesil emniyetini, toplumsal yapıyı korumaya yönelik her türlü tedbiri almaya devam etmelidir.

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