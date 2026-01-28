Memur servisi tarlaya devrilmişti: Yaralılar taburcu oldu

Kazanın ardından kentteki hastanelere kaldırılan 22 yaralıdan 19'unun tedavisi tamamlandı.

Vücudunda kırıklar olduğu belirtilen midibüs sürücüsü Abdullah Rüzgar (62) ile 2 kişinin tedavisinin ise devam ettiği öğrenildi.

Sürücünün hastanede alınan ilk ifadesinde, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybettiğini ve aracın devrilmesinin önüne geçemediğini söylediği öne sürüldü.

OLAY

Denizli'nin Buldan ilçesinde dün, Abdullah Rüzgar idaresindeki 20 RF 777 plakalı kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personeli taşıyan midibüs, Bölmekaya Mahallesi yakınlarında tarlaya devrilmişti.

Kazada Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesinde klinik destek elemanı olarak çalışan Kadriye Koçan (22) yaşamını yitirmiş, yaralanan 22 kişi ise çevredeki hastanelere kaldırılmıştı.