En düşük memur maaşının 22 bin 17 liraya çıkarılmasını, emekli aylıklarına yüzde 25 zam yapılmasını, bazı vergi artışlarını öngören kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda onaylandı.

SSK ve Bağkur emekli aylıklarına ilişkin 18. madde, değişiklik yapılmadan TBMM Genel Kurul'da kabul edildi. Emeklilere yapılacak zam oranı yüzde 25 olacak. Verilecek zam, emeklilerin kök maaşlarına yansıyacak.

Memur emeklilerinin ödemeleri her ayın 1'inde gerçekleştiriliyor. Yüzde 25'e tekabül eden fark, ay içinde emekli memurlara verilecek. SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin de zamlı aylıklarını, 17 ila 28 Temmuz'da alması bekleniyor.

TÜM EMEKLİLER ARTIŞTAN FAYDALANACAK



Konuya ilişkin TRT Haber'e konuşan Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin, şu ifadeleri kullandı:

"Temmuz ayında emekli olacaklar ve sonrasında emekli olacaklar da emeklilere verilen bu ilave artıştan her türlü yararlanacaklar. EYT'liler kapsam dışında diye bir düşünce doğru değil. Sonuç olarak gerek EYT kapsamında emekli olanlar gerek EYT kapsamında olmayıp normal emekli olanlar maaş artışına dahil."