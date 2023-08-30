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Memur zammı belli oluyor... Bakan Işıkhan: Kimseyi enflasyona ezdirmeyeceğiz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 'Memur ve memur emeklileri zammı süreci yarın sonlanacak, takdir Hakem Heyetinindir. Kamu görevlilerini ve memurlarını enflasyona ezdirmeyeceğiz.' dedi.

30 Ağustos 2023 Çarşamba 20:03 - Güncelleme:
Memur zammı belli oluyor... Bakan Işıkhan: Kimseyi enflasyona ezdirmeyeceğiz
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Bakan Işıkhan, memur ve memur emeklilerinin maaş ve aylıklarına 2024 ve 2025 yıllarında yapılacak zam sürecine ilişkin açıklama yaptı.

Kamu İşveren Heyeti'nin 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşme görüşmeleri sürecini başarıyla tamamladığını, maaş artışına yönelik son sözün Hakem Heyeti'nde olduğunu belirten Işıkhan, "Memur ve memur emeklileri zammı süreci yarın sonlanacak, takdir Hakem Heyeti'nindir." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde AK Parti hükümetlerinin bugüne kadar hiçbir kamu görevlisini, çalışanı, işçiyi, emekliyi enflasyona ezdirmediğini, bundan sonra da ezdirmeyeceğini belirten Işıkhan, "Hakem Heyeti'nin vereceği karar nihai karardır. Hizmet kollarında ve uzlaştığımız 341 maddede kamu çalışanlarımıza önemli haklar sağladık. Bundan sonra da tüm çalışanlarımızı enflasyona karşı koruma anlayışımızı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

YARIN SON KEZ TOPLANACAK

Mali hakları görüşmek üzere yarın son kez toplanacak kurul, bu toplantıda, memur maaşları ile memur emeklisi aylıklarına 2024 ve 2025'te yapılacak zam oranını kararlaştıracak.

Kurulun verdiği karar kesin olacak ve itiraz edilemeyecek.

Kamu İşveren Heyeti, 14 Ağustos'taki ilk teklifinde 2024'ün ilk altı ayında yüzde 14, ikinci altı ayında yüzde 9, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 zam teklif etmiş, 17 Ağustos'ta ise teklifini 2024'ün ilk altı ayında yüzde 15, ikinci altı ayında yüzde 10, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 şeklinde revize etmişti.

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