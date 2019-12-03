Memura zam 2020 ne kadar olacak? 2020 memur zammı ne kadar? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde merak ediliyor. TÜFE’deki 6 aylık artış oranları, memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkı ile eski SSK ve Bağ-Kur emeklilerine gelecek 6 ay için yapılacak zammı belirliyor. Her yıl ocak ve temmuz aylarında memur maaşlarına zam yapılıyor. Bu zam oranları TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranları kapsamında belirleniyor. 2020 memur zammı hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

MEMURA ZAM 2020 NE KADAR OLACAK?

TÜFE’deki 6 aylık artış oranları, memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkı ile eski SSK ve Bağ-Kur emeklilerine gelecek 6 ay için yapılacak zammı belirliyor.

Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim ayında enflasyon toplamda yüzde 5,30 oldu. İkinci 6 aylık enflasyon yüzde 5'i geçmesi durumunda memurlar aşılan miktarda enflasyon farkı alacak. Kasım ve Aralık ayı enflasyon oranlarının açıklamasından sonra 2020 memur zam oranı tam olarak belirlenmiş olacak.

KASIM AYI ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI

Enflasyon kasımda yüzde 0,38 artarken, yıllık bazda yüzde 10,56 oldu

TÜFE'de (2003=100) 2019 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %0,38, bir önceki yılın Aralık ayına göre %11,01, bir önceki yılın aynı ayına göre %10,56 ve on iki aylık ortalamalara göre %15,87 artış gerçekleşti.