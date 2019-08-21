Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: Hakem Kurulunda itirazlarımızı ifade edeceğiz Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, 'Sonuna kadar müzakere yürüttüğümüz, masayı zorladığımız bir toplu sözleşme süreci uyuşmazlıkla sonuçlanmıştır ve hakem heyetine gidecektir. Hakem Kurulunda itirazlarımızı ifade edeceğiz.' dedi.