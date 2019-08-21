Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: Hakem Kurulunda itirazlarımızı ifade edeceğiz
Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, 'Sonuna kadar müzakere yürüttüğümüz, masayı zorladığımız bir toplu sözleşme süreci uyuşmazlıkla sonuçlanmıştır ve hakem heyetine gidecektir. Hakem Kurulunda itirazlarımızı ifade edeceğiz.' dedi.
- AA
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 5. Dönem Toplu Sözleşmesi görüşmelerine ilişkin, "Masayı işletme noktasında elimizden gelen gayreti gösterdik. Sonuna kadar müzakere yürüttüğümüz, masayı zorladığımız bir toplu sözleşme süreci uyuşmazlıkla sonuçlanmıştır ve hakem heyetine gidecektir. Hakem Kurulunda itirazlarımızı ifade edeceğiz." ifadelerini kullandı.
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