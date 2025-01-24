İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca menajer Ayşe Barım, Gezi Parkı olaylarında sanatçıları eylemlere katılması için yönlendirdiği, Osman Kavala gibi sanıklarla yoğun iletişiminin tespit edildiği ve olayların planlayıcılarından olduğu iddia edilerek İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

GEZİ OLAYLARINDA SANATÇILARI YÖNLENDİRDİĞİ İDDİASI

Gezi olaylarında sanatçıları yönlendirdiği iddiasıyla gözaltına alınan menajer Ayşe Barım'ın sanatçıları yönlendirdiği görüntüleri ortaya çıktı. Gezi parkında sanatçılarla birlikte olduğu anlara ilişkin görüntüleri ortaya çıkan Ayşe Barım'ın Halit Ergenç ile birlikte parkta yürüdüğü ve telefon ile yaptığı görüşme esnasında "Otelin tam karşısındayız" dediği duyuluyor.

Gezi Parkı'ndaki ağaçların taşınması sırasında bir grup çevrecinin eylemleri Mehmet Ali Bora'nın "mesele ağaç değil, hala anlamadın mı?" içerikli sosyal medya paylaşımının ardından içerik değiştirmiş ve yönetime karşı bir eyleme dönüşmüştü.

Alabora'nın bu hareketi sonrası çevreciler saf dışı bırakılarak terör örgütleri dahil bir çok grup eylemleri devralmıştı. Mehmet Ali Alabora eylemlerin fitilini ateşledikten bir müddet sonra yurtdışına kaçmıştı.

Ayşe Barım gözaltına alındı

Ünlülerin menajerine soruşturma