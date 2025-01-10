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İddialar sonrası harekete geçildi! Menajer Ayşe Barım'a soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Serenay Sarıkaya gibi bazı sanatçıların menajerliğini yapan Ayşe Barım hakkında sosyal medyadaki iddialar gerekçesiyle maddi gerçeğin ortaya çıkartılması için soruşturma başlatıldı.

AA10 Ocak 2025 Cuma 14:45 - Güncelleme:
İddialar sonrası harekete geçildi! Menajer Ayşe Barım'a soruşturma
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ID Danışmanlık Limited Şirketinin kurucusu ve ortağı menajer Ayşe Barım hakkında, sosyal medyada gündeme gelen haberlerdeki iddialar üzerine resen soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı sanatçı ve oyuncuların menajerliğini yapan Ayşe Barım hakkında, sosyal medya platformlarındaki paylaşımları ve haberlerdeki iddiaları ihbar kabul ederek harekete geçti.

Başsavcılıkça, maddi gerçeğin ortaya çıkartılması için resen soruşturma başlatıldı.

ID İletişimin kurucusu ve birçok ünlü oyuncunun menajeri olan Ayşe Barım, sektörde tekelleşmeye neden olduğu iddialarıyla gündeme gelmiş, kendisine karşı çıkan oyuncuları piyasadan uzaklaştırdığı öne sürülmüştü.

  • Ayşe Barım
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