İSTANBUL 12°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Ocak 2025 Salı / 22 Recep 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,6253
  • EURO
    36,8959
  • ALTIN
    3119.97
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Menajer Ayşe Barım'a yönelik soruşturmada oyuncu Nedim Saban ''tanık'' olarak ifadeye çağrıldı
Güncel

Menajer Ayşe Barım'a yönelik soruşturmada oyuncu Nedim Saban ''tanık'' olarak ifadeye çağrıldı

ID Danışmanlık Limited Şirketi'nin kurucusu ve ortağı olan menajer Ayşe Barım hakkında başlatılan soruşturma kapsamında, oyuncu Nedim Saban 'tanık' sıfatıyla ifadeye çağrıldı.

AA21 Ocak 2025 Salı 15:07 - Güncelleme:
Menajer Ayşe Barım'a yönelik soruşturmada oyuncu Nedim Saban ''tanık'' olarak ifadeye çağrıldı
ABONE OL

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, bazı sanatçı ve oyuncuların menajerliğini yapan Barım hakkında sosyal medya platformlarında yer alan paylaşımlar ve haberlerdeki iddiaları ihbar kabul edilip, maddi gerçeğin ortaya çıkartılması için resen başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında oyuncu Nedim Saban, "tanık" sıfatıyla ifade vermesi için savcılığa çağrıldı. Saban'ın perşembe günü adliyeye gelerek ifade vermesi bekleniyor.

ID İletişimin kurucusu olan ve birçok ünlü oyuncunun menajerliğini yapan Ayşe Barım, sektörde tekelleşmeye neden olduğu iddialarıyla gündeme gelmiş, kendisine karşı çıkan oyuncuları piyasadan uzaklaştırdığı öne sürülmüştü.

Soruşturma çerçevesinde hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulan Barım'ın menajerliğini yaptığı Serenay Sarıkaya "tanık", oyuncu Deniz Işın ise "mağdur" olarak ifade vermişti.

  • Ayşe Barım
  • Nedim Saban
  • menajer

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.