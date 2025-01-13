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  • Menajer Ayşe Barım'a yurt dışına çıkış yasağı getirildi
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Menajer Ayşe Barım'a yurt dışına çıkış yasağı getirildi

ID Danışmanlık Limited Şirketinin kurucusu ve ortağı olan menajer Ayşe Barım'a, hakkında başlatılan soruşturma kapsamında yurt dışına çıkış yasağı konuldu.

AA13 Ocak 2025 Pazartesi 12:45 - Güncelleme:
Menajer Ayşe Barım'a yurt dışına çıkış yasağı getirildi
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, bazı sanatçı ve oyuncuların menajerliğini yapan Barım hakkında sosyal medya platformlarında yer alan paylaşımlar ve haberlerdeki iddiaları ihbar kabul edilip, maddi gerçeğin ortaya çıkartılması için resen başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında Barım'a yurt dışına çıkış yasağı konuldu.

ID İletişimin kurucusu olan ve birçok ünlü oyuncunun menajerliğini yapan Barım, sektörde tekelleşmeye neden olduğu iddialarıyla gündeme gelmiş, kendisine karşı çıkan oyuncuları piyasadan uzaklaştırdığı öne sürülmüştü.

  • Ayşe Barım
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