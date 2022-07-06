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Menderes Belediye Başkanı Kayalar adli kontrol şartıyla serbest kaldı

İzmir'in Menderes Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında rüşvet iddialarıyla gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen, aralarında Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar'ın da bulunduğu 9 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 22 şüpheli ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

DHA6 Temmuz 2022 Çarşamba 10:56 - Güncelleme:
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İZMİR Menderes Belediyesi'ndeki yolsuzluk soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen 31 şüpheliden Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar'ın da içinde bulunduğu 9 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 1 kişi emniyetteki ifadesinin ardından, 22 şüpheli ise savcılıkta serbest kaldı.

Menderes Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında dosyaya atanan bilirkişi, 2018-2021 yılları, toplam 10 çöp toplama ve iş makinesi kiralama ihalesini incelerken 7 ihalede, 'ihaleye fesat karıştırma' suçunun oluştuğunu belirledi. Söz konusu ihalelerde, kamunun 9 milyon 934 bin lira zarara uğratıldığının altı çizildi. Bunun üzerine şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi. Geçen pazartesi günü yapılan operasyonunda 28 şüpheli gözaltına alındı. Aynı soruşturmanın devamında elde edilen belgelerin incelenmesi sonucunda Özdere'de inşaatı devam eden 5 yıldızlı otelin imar planına aykırı şekilde yapımına izin verildiği belirlendi. Karşılığında ise Bodrum ilçesinde bulunan 2 villanın aracılar kullanılarak 'rüşvet' olarak verildiği iddiasıyla ilgili Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, Belediye Meclis Üyesi Ertan Güleç, mimarlık şirketinin sahibi ve otel müdürü de gözaltına alındı. Operasyonun 'ihalelerde usulsüzlük' ve 'rüşvet' olmak üzere 2 dalga halinde yapıldığı belirtildi.

TUTUKLAMA YOK

Emniyetteki işlemlerin ardından şüphelilerden 1'i ifadesinin ardından serbest bırakılırken, Kayalar'ın da aralarında olduğu 31 kişi ise adliyeye sevk edildi. 'İhaleye fesat karıştırma' suçlamasıyla adliyeye sevk edilen 27 şüpheliden 22'si savcılık ifadelerinin ardından serbest kaldı. 5'i çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Rüşvet iddiasıyla sevk edilen Kayalar ile birlikte 4 şüpheli de savcılık ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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