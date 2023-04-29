Menderes Belediyesi'nde yolsuzluk skandalı! İşte istenen ceza

İzmir Özdere'de 5 yıldızlı Von Resort Bien Perla Oteli'nde kaçak katlarına göz yummak, usulsüz işlemleri görmezden gelme karşılığında rüşvet olarak bu şirketin Bodrum'da inşaa ettiği iki 2 villasını rüşvet olarak alan CHP'li Menderes eski Belediye Başkanı Mustafa Kayalar hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınan ve rüşvet ve yolsuzluktan hakkında dava açılan Kayalar'ın 4 yıldan 12 yıla kadar hapsi istendi. İddianamede 2 villanın Başkan Kayalar'ın kayınpederi Ruhi Durak'ın üzerine rayiç bedelinin çok altında 350 bin lira ve 450 bin lira karşılığında geçirildiği belirlendi. Ruhi Durak'ın 550 bin liraya aldığı villayı kısa süre sonra 4 milyon 750 bin lira karşılığında Kanada'dan gelen bir Türk vatandaşına 8.5 katına satması dikkat çekti. Kayalar ile CHP'li Meclis üyesi Ertan Güleç 'rüşvet alma', Bien Otel'in sahibi Nurullah Ercan, Ali Bektaş 'rüşvet verme', Kayalar'ın kayınpederi Ruhi Durak ve emlakçı Songül Van 'rüşvet suçunu açığa çıkarmayı engelleme' suçlarından 16 Haziran'da İzmir 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

İzmir'de CHP'li Menderes Belediyesi'nde yolsuzluk yapıldığı iddiaları üzerine savcılık soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında CHP'li Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar ve CHP Meclis Üyesi Ertan Güleç'in Menderes ilçesine bağlı Özdere Mahallesi'nde inşaatı devam eden 5 yıldızlı otelin imar planına aykırı şekilde yapımına müsaade etmeleri karşılığında Bodrum'daki iki villayı rüşvet olarak aldıkları tespit edildi. Olaydan sonra gözaltına alınan CHP'li Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar ile CHP'li Meclis Üyesi Ertan Güleç İçişleri Bakanlığı tarafından da görevden alındı.

SAVCILIK SORUŞTURMAYI TAMAMLADI

Menderes Belediye Başkanıyken gözaltına alınan daha sonra serbest bırakılan Mustafa Kayalar, CHP'li Meclis Üyesi Ertan Güleç, Bien Otel'in sahibi Ali Bektaş ve Nurullah Ercan, Kayalar'ın kayınpederi Ruhi Durak, emlakçı Songül Van hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. SABAH'ın ulaştığı iddianameye göre, N.K ve Z.S. isimli kişiler konu ile ilgili ihbarda bulundu.

İddianamede, Özdere'deki Bien Otel inşaatlarında ruhsat ve eki projelere aykırı yapılaşma olduğuna dair ihbar olduğu, ihbardan ancak 6 ay sonra yapı tatil zaptı tutulduğu, buna rağmen herhangi bir yaptırım uygulanmayarak otel inşaatındaki kaçak yapılaşmaya müsaade edildiği belirtildi.

3.7 MİLYONLUK VİLLAYI 350 BİN LİRAYA SATMIŞLAR

Bodrum Akyarlar Mahallesi'ndeki villanın 02 Nisan 2020'de 350 bin lira bedelle otel inşaatının sahibi Ali Bektaş tarafından CHP'li Başkan Kayalar'ın kayınpederi Ruhi Durak'ın üzerine yapıldığı anlaşıldı. Villanın rayiç değerinin 3 milyon 750 bin lira olduğu, alım satım ile rayiç bedeli arasındaki 3 milyon 400 bin liralık farkın hayatın olağan akışına uygun olmadığı iddianamede yer aldı.

KAYINPEDERİ VİLLAYI KISA SÜRE SONRA 8.5 KATINA SATMIŞ

İddianamede Menderes eski Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, eşi Aslı Kayalar ve kayınpederi Ruhi Durak'ın banka kayıtları ve tapu dökümleri de yer aldı. Özdere'de yer alan Bien Otel'in kaçak katlarına göz yummak, usulsüz işlemleri görmezden gelmek karşılığında aynı şirketin Bodrum'da bulunan villalarından 2 tanesi Başkan Kayalar'ın kayınpederi Ruhi Durak'ın üzerine 350 bin lira ve 450 bin lira karşılığında geçirildiği belirlendi.

İddianamede Kayalar'ın kayınpederi Ruhi Durak'ın üzerine geçirilen Bodrum-Akyarlar'daki villanın tapudaki rayiç bedelinin 550 bin lira olduğu belirtildi. Durak'ın 550 bin liraya aldığı villayı kısa süre sonra 4 milyon 750 bin lira karşılığında Kanada'dan gelen bir Türk vatandaşına sattığı 8.5 katına sattığı ortaya çıktı. Durak'ın 4 milyon 750 bin liraya sattığı villanın bedelinin 550 bin lirasını banka kanalıyla, kalan kısmı ise elden aldığı şeklinde ayrıntılar yer aldı.

CHP'Lİ MECLİS ÜYESİ DE VİLLAYI ÇOK UCUZA ALMIŞ!

Ayrıca yine Bodrum Akyarlar'daki diğer villanın 400 bin lira bedelle Bien Yapı'nın sahibi Nurullah Ercan vekaletiyle Songül Van tarafından Güleç Mobilya ve Dekorasyon isimli şahıs şirketinin sahibi CHP'li Meclis Üyesi Erhan Güleç'in üzerine yapıldığına dikkat çekildi. Villanın aynı dönem rayiç bedelinin 5 milyon 450 bin lira olduğu, 4 milyon 950 bin lira daha ucuza satıldığı belirtildi.