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Menderes Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu

İzmir'de Menderes Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı verilen 28 şüpheliden 26'sı yakalandı.

AA4 Temmuz 2022 Pazartesi 09:47 - Güncelleme:
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Menderes Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen, Menderes Belediyesindeki yolsuzluk iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında "ihaleye fesat karıştırma" suçu kapsamında çöp toplama, iş makinesi ve araç kiralama ihalelerinde usulsüzlükler yapılarak yaklaşık 10 milyon liralık kamu zararının oluşmasında sorumluluğu bulunduğu iddiasıyla 28 kişi hakkında yakalama kararı verildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin sabah saatlerinde başlattığı operasyonda aralarında belediyenin temizlik işleri müdürü ve yazı işleri müdürünün de bulunduğu şüphelilerden 26'sı yakalandı, 2'si ile ilgili çalışmanın sürdüğü belirtildi.

  • Menderes Belediyesi
  • yolsuzluk operasyonu
  • gözaltı

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