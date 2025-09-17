Menderes, Zorlu ve Polatkan'ın idam edilişlerinin 64'üncü yılı... İletişim Başkanı Duran: Her türlü darbeyi ve vesayeti lanetliyorum

İSTANBUL 27°C / 18°C
Güncel

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 64 yıl önce idam edilen Başbakan Adnan Menderes ile bakanlar Hasan Polatkan ve Fatin Rüştü Zorlu'yu rahmetle andı. Duran açıklamasında, 'Milletimizin iradesine kasteden her türlü darbeyi ve vesayeti lanetliyorum' dedi.

17 Eylül 2025 Çarşamba 17:01
Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Merhum Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ı Türk demokrasi tarihinin kara lekelerinden 1960 Askeri Darbesi sonrası haksız yere idam edilişlerinin 64. yılında rahmetle ve minnetle yad ediyorum.

Milletimizin iradesine kasteden her türlü darbeyi ve vesayeti lanetliyorum. Adnan Menderes ve dava arkadaşlarının demokrasi ve vatan uğruna verdikleri onurlu mücadeleleri ve bu uğurda ödedikleri ağır bedel, tarihimizin hafızasında daima canlı kalacaktır. Ruhları şad, mekanları cennet olsun."

