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Menderes'te 143 düzensiz göçmen ve 2 organizatör yakalandı

İzmir'in Menderes ilçesinde düzenlenen operasyonla 143 düzensiz göçmen yakalandı.

AA13 Temmuz 2022 Çarşamba 09:51 - Güncelleme:
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İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekipleri, bir grup düzensiz göçmenin Koru Koyu'na hareket ettiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Jandarma İnsansız Hava Aracı'yla (JİHA) yapılan tarama sonucu düzensiz göçmenlerin yelkenli tekneyle sahilden ayrıldıkları tespit edildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekibi, bölgeye operasyon düzenledi. Ekip, teknedeki 105 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen şüpheliler A.Y. ile C.K'yi karaya çıkardı.

Minibüs ve ticari taksiyle bölgeye gelen 17 düzensiz göçmen ile arazide saklanan 21 düzensiz göçmen de İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalandı.

- DÜZENSİZ GÖÇMENLERE İNSANİ YARDIM

Gözaltına alınan Türk vatandaşı iki şüpheli ile aralarında kadın ve çocukların da olduğu Suriye ve Afganistan uyruklu 143 düzensiz göçmen, Gümüldür Jandarma Karakoluna getirildi.

Burada bebek ve çocukların araçlardan inmesine yardımcı olan jandarma ekipleri, düzensiz göçmenlerin su ve yemek ihtiyacını karşıladı.

Düzensiz göçmenlerin işlemin ardından Geri Gönderme Merkezine gönderileceği, şüphelilerin ise işleminin devam ettiği öğrenildi.

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