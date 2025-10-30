Menemen kazandı: Çaltı'daki çöp tesisi projesi iptal edildi

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Menemen-Çaltı'da yapmayı planladığı katı atık tesisi projesinden vazgeçilmesi, ilçede sevinçle karşılandı. Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, İzmir Büyükşehir'in kararını halkın birlik ve kararlılığının bir sonucu olarak değerlendirdi.

Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın Menemen-Çaltı Mahallesi'nde yapılması planlanan katı atık tesisi projesinden vazgeçildiğini duyurmasının ardından yazılı bir açıklama yaptı. Başkan Pehlivan, bu süreçte gösterilen dayanışma ve birlikteliğin Menemen'in geleceği açısından tarihi bir örnek oluşturduğunu vurguladı.

"DESTEK OLAN HERKESE EN KALBİ ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM"

Pehlivan açıklamasında, projeye karşı verilen mücadelede desteklerini esirgemeyen kişi ve kurumlara teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı: "Öncelikle bu zorlu süreçte desteğini bizden hiç esirgemeyen AK Parti Genel Sekreterimiz, İzmir Milletvekilimiz Sn. Eyyüp Kadir İnan'a ve tüm milletvekillerimize, İl Başkanımız Sn. Bilal Saygılı'ya, MHP İl Başkanımız Sayın Veysel Şahin'e, il ve ilçe teşkilatlarımıza, tüm muhtarlarımıza, belediye aileme, çevre, sağlık ve toplum için çalışan derneklerimize, meslek odalarımıza ve uzman birliklerimize, okullarımıza, üniversitelerimize ve gençlik gruplarımıza, doktorlarımıza, hemşirelerimize ve sağlık kuruluşlarımıza, sanatçılarımıza, hukuk destek gruplarımıza, basın ve medya temsilcilerimize, duyarlılık gösteren tüm siyasi partilerimize ve elbette her zaman en büyük gücümüz olan Büyük Menemen Ailem'e en kalbi şükranlarımı sunuyorum."

"TEK YÜREK OLDUK, GÜÇLÜ BİR DURUŞ SERGİLEDİK"

Menemen halkının bu süreçte büyük bir dayanışma örneği sergilediğini belirten Başkan Pehlivan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Hep birlikte büyük bir sınav verdik. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Çaltı Mahallemize kurmak istediği çöp depolama tesisi girişimine karşı, Belediyemizin öncülüğünde tek yürek olduk, tek ses olduk, bir ve beraberlikle güçlü bir duruş sergiledik. Her siyasi görüşten, her meslek grubundan, her mahalleden insanımızla Menemen'in geleceğine sahip çıktık. Bu mücadele sadece bir çevre mücadelesi değildi; Menemen'in havasına, suyuna, toprağına, çocuklarının yarınlarına sahip çıkma mücadelesiydi. Ve hep birlikte kazandık."

"TUGAY'IN AÇIKLAMASI HALKIN KARARLILIĞININ SONUCUDUR"

Pehlivan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın "Menemen Çaltı ile ilgili bir talebimiz yok" açıklamasını değerlendirerek, bunun Menemen halkının kararlı duruşunun bir sonucu olduğunu belirtti. Pehlivan, "Bu sonuç, sadece bir iptalin değil; Menemen halkının bir ve beraber olmasının zaferidir. Yıllar boyunca başımıza dert olabilecek bir tehlikeyi hep birlikte kararlılıkla önlerken, aynı zamanda kent bilincimizi, ortak sorumluluğumuzu ve dayanışma kültürümüzü de güçlendirdik" açıklamasında bulundu.

"MENEMEN İSTERSE BAŞARAMAYACAĞI HİÇBİR ŞEY YOKTUR"

Başkan Pehlivan, Menemen halkının bundan sonraki süreçte de aynı kararlılıkla hareket edeceğini vurgulayarak şunları kaydetti: "Artık biliyoruz ki; Menemen halkı isterse, Menemen halkı birleşirse, başaramayacağı hiçbir şey yoktur. Yarın ilçemizde başka bir tehditle karşılaştığımızda, nasıl bir araya gelebileceğimizi, nasıl tek ses olacağımızı artık çok daha iyi biliyoruz. Bu mücadele bize güçlü Menemen olmanın önemini yeniden hatırlattı. Bu süreçte yanımızda olan her kişi, her kurum, her gönüllü bizim için çok kıymetliydi. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sizler sadece bir karara karşı çıkan insanlar değil; aynı zamanda Menemen'in onurunu, doğasını ve geleceğini savunan kahramanlarsınız. Bugün gönül rahatlığıyla söylüyorum: Bu başarı hepimizin ortak başarısıdır. Ben sizlerle gurur duyuyorum, sizler de kendinizle gurur duymalısınız."

"MENEMEN, YAŞAYAN VE YAŞATANLARIN KENTİDİR"

Başkan Pehlivan, Menemen'in dayanışma ruhunu bir kez daha kanıtladığını vurgulayarak açıklamasını şu sözlerle tamamladı: "Bu farkındalık, bu kararlılık ve bu dayanışma sayesinde Menemen, bir kez daha aklın, vicdanın ve ortak iradenin kenti olduğunu ispatladı. Çünkü Menemen, yaşayan ve yaşatanların kentidir. Ben Aydın Pehlivan olarak, bu onurlu direnişin bir parçası olmaktan büyük gurur duyuyorum. Ve diyorum ki: İyi ki varsınız İyi ki Menemen var İyi ki büyük ve güçlü Menemen ailemiz var!"