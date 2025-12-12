İSTANBUL 14°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Aralık 2025 Cuma / 22 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,6767
  • EURO
    50,1253
  • ALTIN
    5866.49
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Menfaat için kirli ağ! Mehmet Akif Ersoy ağır suçlamalarla tutuklandı
Güncel

Menfaat için kirli ağ! Mehmet Akif Ersoy ağır suçlamalarla tutuklandı

Gazeteci Mehmet Akif Ersoy, 'uyuşturucu temini, kadınlar üzerinden maddi menfaat, örgüt kurmak ve yönetmek' suçlamasıyla tutuklandı. İfadesinde tüm iddiaları reddetti.

AKŞAM Gazetesi12 Aralık 2025 Cuma 08:28 - Güncelleme:
Menfaat için kirli ağ! Mehmet Akif Ersoy ağır suçlamalarla tutuklandı
ABONE OL

İstanbul'da uyuşturucudan gözaltına alınan eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy, Mustafa Manaz, Ufuk Tetik ve Ebru Gülan tutuklandı. Şüpheli 4 kadın ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Savcılığın sevk yazısında şüphelilerin uyuşturucu kullanılması için yer ve imkan sağladıkları, eve gelen kadınlara uyuşturucu temin ettikleri ve kullandıktan sonra ikiden fazla kişiyle cinsel ilişkiye girdikleri aktarıldı.

MENFAAT İÇİN KİRLİ AĞ!

AKŞAM Gazetesi'nin haberine göre, Ersoy'un örgüt kurup yönettiği, çevresindeki kişilerle kadınları ilişkiye soktuğu, sektörel ve maddi menfaat sağladığı da öne sürüldü. İddiaların gizli tanıklarla desteklendiği öğrenildi. Suçlamaları reddeden Ersoy, 2021'de FSM Köprüsü'nde geçirdiği trafik kazasında uyuşturucu etkisinde olup olmadığı sorusuna "Hayatımda kullanmadım" yanıtını verdi.

"TACİZE UĞRADIM İSTİFA ETTİM"

Habertürk'ün eski spikeri Nur Köşker, Ersoy tarafından tacize uğrayınca istifa ettiğini ve korktuğu için şikâyetçi olmadığını açıkladı.

Köşker, sosyal medya paylaşımında, Ersoy'un genel yayın yönetmeni olduktan sonra kendisini ekrandan almakla tehdit ettiğini, tacizin uzun süredir sürdüğünü ve son olarak "Ya bu iş böyle olur ya da masada haber yazarsın" dediğini belirtti.

Mehmet Akif Ersoy tutuklandı

ÖNERİLEN VİDEO

Samsun'da tır şoförüne sopayla saldırdılar! O anlar kameraya yansıdı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.