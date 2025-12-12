İstanbul'da uyuşturucudan gözaltına alınan eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy, Mustafa Manaz, Ufuk Tetik ve Ebru Gülan tutuklandı. Şüpheli 4 kadın ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Savcılığın sevk yazısında şüphelilerin uyuşturucu kullanılması için yer ve imkan sağladıkları, eve gelen kadınlara uyuşturucu temin ettikleri ve kullandıktan sonra ikiden fazla kişiyle cinsel ilişkiye girdikleri aktarıldı.

MENFAAT İÇİN KİRLİ AĞ!

AKŞAM Gazetesi'nin haberine göre, Ersoy'un örgüt kurup yönettiği, çevresindeki kişilerle kadınları ilişkiye soktuğu, sektörel ve maddi menfaat sağladığı da öne sürüldü. İddiaların gizli tanıklarla desteklendiği öğrenildi. Suçlamaları reddeden Ersoy, 2021'de FSM Köprüsü'nde geçirdiği trafik kazasında uyuşturucu etkisinde olup olmadığı sorusuna "Hayatımda kullanmadım" yanıtını verdi.

"TACİZE UĞRADIM İSTİFA ETTİM"

Habertürk'ün eski spikeri Nur Köşker, Ersoy tarafından tacize uğrayınca istifa ettiğini ve korktuğu için şikâyetçi olmadığını açıkladı.

Köşker, sosyal medya paylaşımında, Ersoy'un genel yayın yönetmeni olduktan sonra kendisini ekrandan almakla tehdit ettiğini, tacizin uzun süredir sürdüğünü ve son olarak "Ya bu iş böyle olur ya da masada haber yazarsın" dediğini belirtti.

Mehmet Akif Ersoy tutuklandı