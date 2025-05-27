CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleşen 38. Olağan Kurultayı ile 6 Nisan 2025'teki 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptaline ilişkin dava 30 Haziran'a ertelendi.

Öte yandan kurultay soruşturması kapsamında eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla ilgili ortaya atılan bir iddia büyük tartışmaya neden oldu.

Nevşin Mengü, Youtube kanalı üzerinden yaptığı yayında soruşturma için "Edindiğim bilgiye göre savcı, Kılıçdaroğlu'na mesaj göndererek 'Gelir ifadesinde kurultayda yolsuzluk yoktur, ben böyle şeyi görmedim, şahit olmadım' derse dosyayı kapatırız demiş" ifadelerini kullandı.

Mengü daha sonra sosyal medya hesabından da "Kaynağımdan eminim; doğru çıkmamasını daha çok isterim; Sayın Kılıçdaroğlu'na önerim beni yalanlamak yerine çıkıp ben kayyum gibi atanmam, kurultay dosyası kapanmıştır demesidir" diye yazdı.

"HADDİNİZİ BİLİN!"

Mengü'nün bu iddiasına Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik'ten çok sert bir tepki geldi.

Çelik, Mengü'ye sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla cevap verdi:

"İftira atıp hedef gösterdiğin kişilerden biri kamu görevlisi diğeri ise Cumhuriyet Halk Partisi'nin 7. Genel Başkanı.

Ağzı beyninden; cebi ahlakından büyük olunca gazeteciliği böyle oluyor!..

Haddinizi bilin!...

Kaynağı açıklayamazsan güdülenmenin etkisiyle yalan konuştuğunu, bile bile iftira attığını kabul etmiş olacaksın!....

Bu iftiranın bedelini hukuk önünde vermeni sağlayacağıma emin ol!

Unvanın gazeteci ama ruhun tetikçi.!

Sayın Genel Başkanımızın kurultaydan hemen sonra çektiği videoyu izle belki utanırsın. Tanı utanma duygusu kaldıysa... Bundan sonra değneksiz köy yok size.."