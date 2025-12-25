Menteşe'de feci kaza: 1 ölü

Kaza, gece saatlerinde Muğla karayolu Bayır Mahallesi mevkiinde meydana geldi. 48 AYG 597 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle yol kenarında duran tıra çarptı. Edinilen bilgilere göre otomobilin sürücüsünün Ş.Ö. olduğu öğrenilirken, araçta yolcu olarak bulunan C.Ö. olay yerinde hayatını kaybetti. Kazanın ardından sürücü Ş.Ö. ağır yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye 112 ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.