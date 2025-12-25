İSTANBUL 13°C / 7°C
Güncel

Menteşe'de feci kaza: 1 ölü

Muğla-Aydın karayolu Bayır Mahallesi mevkiinde yol kenarında duran tıra arkadan çarpan otomobilde C.Ö.(24) hayatını kaybetti, sürücü ise ağır yaralandı.

IHA25 Aralık 2025 Perşembe 07:17 - Güncelleme:
Menteşe'de feci kaza: 1 ölü
Kaza, gece saatlerinde Muğla karayolu Bayır Mahallesi mevkiinde meydana geldi. 48 AYG 597 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle yol kenarında duran tıra çarptı. Edinilen bilgilere göre otomobilin sürücüsünün Ş.Ö. olduğu öğrenilirken, araçta yolcu olarak bulunan C.Ö. olay yerinde hayatını kaybetti. Kazanın ardından sürücü Ş.Ö. ağır yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye 112 ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

