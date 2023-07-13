Menzil Cemaati'nin lideri El Hüseyni son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede dün saat 14.10'da hayatını kaybeden Menzil Cemaati'nin lideri Abdülbaki El Hüseyni'nin cenazesi karayoluyla Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Menzil köyüne getirildi. Cenazenin getirilişi sırasında yaklaşık 20 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Köy girişini kapatan güvenlik güçleri, cenaze namazına katılmak için gelen araçları kurulan park alanına yönlendirerek yoğunluğun önüne geçmeye çalıştı. Köyde toplanan yaklaşık 250 bin kişi tarafından karşılanan cenaze, kılınan namazın ardından aile mezarlığına defnedildi.

74 yaşında olan Abdülbaki El Hüseyni, yaklaşık 1 buçuk yıldır İstanbul'da tedavi görüyordu. Bir hafta önce durumu ağırlaşan Hüseyni, dün saat 14.10'da çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.

Abdülbaki Hüseyni, 2 Mayıs 1949 tarihinde Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Menzil köyünde doğdu. Gerçek yaşı 81 olan Hüseyni 1993 yılında vefat eden ağabeyi Muhammed Raşid Erol'dan sonra grubun başına geçti. Hüseyni'nin 5'i erkek 7 çocuk babası olduğu öğrenildi.